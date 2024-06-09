Акція на підтримку полонених "азовців" у Львові 9 червня

У Львові пройшла акція на підтримку полонених бійців Азову
У Львові у неділю, 9 червня, пройшла акція на підтримку військовополонених бійців полку "Азов". Люди вкотре зібралися, аби нагадати про захисників у російській неволі.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Акція на підтримку полонених "азовців" у Львові
Небайдужі люди тримали в руках плакати та йшли центром Львова. Навіть попри погіршення погоди, вони вийшли на підтримку полонених.
"Не мовчи! Полон вбиває!" — викрикували учасники акції.
Нагадаємо, за попередній рік із російського полону вдалося повернути лише одну жінку-військовослужбовця з полку "Азов". Решту бійців протягом цього часу не обмінювали.
Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що Україна намагається залучити окремого посередника щодо обговорення та повернення оборонців Маріуполя з полону РФ.
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