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У Львові пройшла акція на підтримку полонених бійців Азову

9 червня 2024 14:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Акція на підтримку полонених "азовців" у Львові 9 червня
Акція на підтримку полонених "Азовців" у Львові. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

 У Львові у неділю, 9 червня, пройшла акція на підтримку військовополонених бійців полку "Азов". Люди вкотре зібралися, аби нагадати про захисників у російській неволі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Акція на підтримку полонених "азовців" у Львові

Небайдужі люди тримали в руках плакати та йшли центром Львова. Навіть попри погіршення погоди, вони вийшли на підтримку полонених.

"Не мовчи! Полон вбиває!" — викрикували учасники акції.

Нагадаємо, за попередній рік із російського полону вдалося повернути лише одну жінку-військовослужбовця з полку "Азов". Решту бійців протягом цього часу не обмінювали.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що Україна намагається залучити окремого посередника щодо обговорення та повернення оборонців Маріуполя з полону РФ. 

окупанти
полонені
військові
війна
Львів
полк "Азов"

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