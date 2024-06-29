Акция в поддержку защитников Мариуполя. Фото: Новини.LIVE

Во Львове прошла акция в поддержку пленных защитников Мариуполя
Во Львове активисты в очередной раз организовали акцию поддержки пленных защитников Мариуполя. В частности, это касается бойцов полка "Азов".
Об этом рассказывает Новини.LIVE в субботу, 29 июня.
Акция в поддержку пленных бойцов "Азова"
Каждые выходные неравнодушные граждане собираются в центре Львова, чтобы напомнить о военнопленных, в частности бойцах "Азова".
На месте происшествия собрались родственники и друзья пленных. Кроме того, среди участников акции можно было увидеть находящихся в плену боевых собратьев бойцов "Азова".
Напомним, в Государственном бюро расследований отреагировали на жалобу начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича на позывной "Тавр" в отношении одного из генералов. Там заявили, что работают с заявлением.
Также народная депутат Марьяна Безугла заявила, что во время наступательных действий российских оккупантов на Торецк в Донецкой области генерал Юрий Содоль пил в Одессе. К своим словам она добавила фото.
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