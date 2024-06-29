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Во Львове прошла акция в поддержку пленных защитников Мариуполя

29 июня 2024 18:01
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Акция в поддержку защитников Мариуполя. Фото: Новини.LIVE
Участники акции протеста. Фото: Новини.LIVE
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во Львове активисты в очередной раз организовали акцию поддержки пленных защитников Мариуполя. В частности, это касается бойцов полка "Азов".

Об этом рассказывает Новини.LIVE в субботу, 29 июня.

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Акция в поддержку пленных бойцов "Азова"

Каждые выходные неравнодушные граждане собираются в центре Львова, чтобы напомнить о военнопленных, в частности бойцах "Азова".

На месте происшествия собрались родственники и друзья пленных. Кроме того, среди участников акции можно было увидеть находящихся в плену боевых собратьев бойцов "Азова".

акция протеста
Участник акции протеста со своей собакой. Фото: Новини.LIVE
Во Львове прошла акция в поддержку пленных защитников Мариуполя - фото 2
Участники акции протеста. Фото: Новини.LIVE
акция протеста
Протестующие напоминают о пленных. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Государственном бюро расследований отреагировали на жалобу начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича на позывной "Тавр" в отношении одного из генералов. Там заявили, что работают с заявлением.

Также народная депутат Марьяна Безугла заявила, что во время наступательных действий российских оккупантов на Торецк в Донецкой области генерал Юрий Содоль пил в Одессе. К своим словам она добавила фото.

война
протесты
Украина
полк "Азов"
война в Украине

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