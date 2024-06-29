Акція на підтримку захисників Маріуполя. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції протесту. Фото: Новини.LIVE

У Львові активісти в черговий раз організували акцію підтримки полонених захисників Маріуполя. Зокрема це стосується бійців полку "Азов".

Про це розповідає Новини.LIVE у суботу, 29 червня.

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Акція на підтримку полонених бійців "Азову"

Кожних вихідних небайдужі громадяни збираються у центрі Львова, щоб нагадати про військовополонених, зокрема бійців "Азову".

На місці події зібралися родичі та друзі полонених. Окрім того, серед учасників акції можна було побачити бойових побратимів бійців "Азову", які перебувають у полоні.

Учасник акції протесту зі своїм собакою. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції протесту. Фото: Новини.LIVE

Протестувальники нагадують про полонених. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань відреагували на скаргу начальника штабу полку "Азов" Богдана Кротевича на позивний "Тавр" щодо одного з генералів. Там заявили, що працюють із заявою.

Також народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що під час наступальних дій російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль пив в Одесі. До своїх слів вона додала фото.