Во Львове 21 сентября проходит акция Free Azov — репортаж Новини.LIVE

Участники акции Free Azov во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 21 сентября около памятника Тарасу Шевченко сотни людей собрались на акцию Free Azov. Они требуют от властей приложить все усилия, чтобы освободить находящихся в плену защитников "Азовстали".

Об этом рассказала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака в субботу, 21 сентября.

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Акция Free Azov во Львове

Во Львове сотни людей собрались около памятника Шевченко с требованием к власти приложить больше усилий к освобождению пленных защитников "Азовстали". Среди присутствующих родственники и друзья пленных воинов, их боевые товарищи и просто неравнодушные граждане.

"На площади перед памятником Тарасу Шевченко собрались десятки украинцев. Они пришли поддержать украинских защитников, которые сегодня в плену", — отметила Байдака.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Безразличие — враг!", "Не молчи, плен убивает!", "Отстаивай жизнь тех, кого пытают за нашу!".

Корреспондентка отметила, что сегодня, в День Мира, очень важно напомнить всему миру, что необходимо вернуть украинских военнопленных домой.

Участники акции Free Azov. Фото: Новини.LIVE

Родственники и друзья пленных "азовцев". Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве 19 сентября прошла акция в поддержку "Протасового Яра". Активисты собрались под стенами горадминистрации, чтобы проконтролировать решение столичных депутатов.

Также мы писали, что 15 сентября в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников "Азовстали", уже третий год находящихся в российском плену.