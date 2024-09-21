У Львові 21 вересня проходить акція Free Azov — репортаж Новини.LIVE

Учасники акції Free Azov у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові, 21 вересня, біля пам'ятника Тарасу Шевченку, сотні людей зібралися на акцію "Free Azov". Вони вимагають від влади докласти всіх зусиль, щоб звільнити перебуваючих у полоні захисників "Азовсталі".

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака у суботу, 21 вересня.

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Акція "Free Azov" у Львові

У Львові сотні людей зібралися біля пам'ятника Шевченку з вимогою до влади докласти більше зусиль до звільнення полонених захисників "Азовсталі". Серед присутніх — родичі та друзі полонених воїнів, їх бойові побратими та просто небайдужі громадяни.

"На площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку зібралося десятки українців. Вони прийшли підтримати українських захисників, які сьогодні в полоні", — зазначила Байдака.

Учасники акції тримали в руках плакати з написами "Байдужість — ворог!", "Не мовчи, полон вбиває!", "Відстоюй життя тих, кого катують за наше!".

Кореспондентка зазначила, що сьогодні, у День Миру, вкрай важливо нагадати всьому світу, що необхідно повернути українських військовополонених додому.

Учасники акції Free Azov. Фото: Новини.LIVE

Родичі та друзі полонених "азовців". Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві 19 вересня відбулася акція на підтримку "Протасового Яру". Активісти зібралися під стінами міськадміністрації, аби проконтролювати рішення столичних депутатів.

Також ми писали, що 15 вересня в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених захисників "Азовсталі", які вже третій рік перебувають у російському полоні.