У Львові 21 вересня проходить акція Free Azov — репортаж Новини.LIVE

У Львові проходить акція на підтримку полонених з "Азовсталі" — репортаж Новини.LIVE
У Львові, 21 вересня, біля пам'ятника Тарасу Шевченку, сотні людей зібралися на акцію "Free Azov". Вони вимагають від влади докласти всіх зусиль, щоб звільнити перебуваючих у полоні захисників "Азовсталі".
Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака у суботу, 21 вересня.
Акція "Free Azov" у Львові
У Львові сотні людей зібралися біля пам'ятника Шевченку з вимогою до влади докласти більше зусиль до звільнення полонених захисників "Азовсталі". Серед присутніх — родичі та друзі полонених воїнів, їх бойові побратими та просто небайдужі громадяни.
"На площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку зібралося десятки українців. Вони прийшли підтримати українських захисників, які сьогодні в полоні", — зазначила Байдака.
Учасники акції тримали в руках плакати з написами "Байдужість — ворог!", "Не мовчи, полон вбиває!", "Відстоюй життя тих, кого катують за наше!".
Кореспондентка зазначила, що сьогодні, у День Миру, вкрай важливо нагадати всьому світу, що необхідно повернути українських військовополонених додому.
Нагадаємо, у Києві 19 вересня відбулася акція на підтримку "Протасового Яру". Активісти зібралися під стінами міськадміністрації, аби проконтролювати рішення столичних депутатів.
Також ми писали, що 15 вересня в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених захисників "Азовсталі", які вже третій рік перебувають у російському полоні.
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