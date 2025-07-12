Взрывы во Львове 12 июля

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: SVTV.NEWS

Взрывы во Львове прогремели прямо сейчас, в ночь на 12 июля. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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Звуки взрывов во Львове в ночь на 12 июля

"Во Львове слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 03:34.

Через несколько минут в городе снова была слышна серия взрывов. Мэр города Андрей Садовый подтвердил это.

"Во Львове в разных районах слышны взрывы. Для города продолжается угроза шахедов. Находитесь в укрытиях", — проинформировал он.

Обновлено в 03:59

"Сообщают о попадании в городе. Главное сейчас - безопасность каждого жителя, поэтому настоятельно призываю вас находиться в укрытии до завершения воздушной тревоги", — рассказал мэр.

Как сообщил Садовый, атака на город — продолжается. В то же время он отметил, что инфраструктурные последствия не так страшны, как отобранные жизни.

Обновлено в 04:12

"Львовщина переживает массированную атаку беспилотниками. ПВО работает во Львове и в разных районах области. Находитесь подальше от окон", — предупредил глава ОВА Максим Козицкий.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью взрывы уже неоднократно раздавались в Киеве. Столица тоже была под атакой беспилотников.

Также мы писали, что взрывы раздавались также в Хмельницкой области.