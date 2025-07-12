Вибухи у Львові 12 липня

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: SVTV.NEWS

Вибухи у Львові пролунали прямо зараз, в ніч проти 12 липня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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Звуки вибухів у Львові в ніч проти 12 липня

"У Львові чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 03:34.

Через кілька хвилин у місті знову було чути серію вибухів. Мер міста Андрій Садовий підтвердив це.

"У Львові у різних районах чутно вибухи. Для міста продовжується загроза шахедів. Перебувайте в укрттях", — поінформував він.

Оновлено о 03:59

"Повідомляють про влучання у місті. Головне зараз - безпека кожного мешканця, тож наполегливо закликаю вас перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги", — розповів мер.

Як повідомив Садовий, атака на місто - триває. Водночас він наголосив, що інфраструктурні наслідки не такі страшні, як відібрані життя.

Оновлено о 04:12

"Львівщина переживає масовану атаку безпілотниками. ППО працює у Львові і в різних районах області. Перебувайте подалі від вікон", — попередив глава ОВА Максим Козицький

Де оголосили тривогу

Станом на 03:38 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі вибухи вже неодноразово лунали у Києві. Столиці теж була під атакою безпілотників.

Також ми писали, що вибухи лунали також у Хмельницькій області.