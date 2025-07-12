Вибухи у Львові 12 липня

У Львові пролунали гучні вибухи
Вибухи у Львові пролунали прямо зараз, в ніч проти 12 липня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".
Звуки вибухів у Львові в ніч проти 12 липня
"У Львові чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 03:34.
Через кілька хвилин у місті знову було чути серію вибухів. Мер міста Андрій Садовий підтвердив це.
"У Львові у різних районах чутно вибухи. Для міста продовжується загроза шахедів. Перебувайте в укрттях", — поінформував він.
Оновлено о 03:59
"Повідомляють про влучання у місті. Головне зараз - безпека кожного мешканця, тож наполегливо закликаю вас перебувати в укритті до завершення повітряної тривоги", — розповів мер.
Як повідомив Садовий, атака на місто - триває. Водночас він наголосив, що інфраструктурні наслідки не такі страшні, як відібрані життя.
Оновлено о 04:12
"Львівщина переживає масовану атаку безпілотниками. ППО працює у Львові і в різних районах області. Перебувайте подалі від вікон", — попередив глава ОВА Максим Козицький
Де оголосили тривогу
Станом на 03:38 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі вибухи вже неодноразово лунали у Києві. Столиці теж була під атакою безпілотників.
Також ми писали, що вибухи лунали також у Хмельницькій області.
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