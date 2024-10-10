Полиция утверждает, что во Львове взорвали гранату для страйкбола

Во Львове прогремели взрывы — свидетели показали видео и рассказали о подрыве гранат
Львовская полиция сообщает, что на улице Полевой раздался взрыв во дворе многоквартирного дома. В результате пострадавших нет, а правоохранители разыскивают злоумышленника.
Такая информация размещена на официальном сайте полиции Львова.
Что взрывалось во Львове
В Телеграмм-каналах уже распространяется видео инцидента и утверждается про несколько взрывов.
Причиной взрыва в полиции называют подрыв "пиротехнического средства для страйкбола".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Львовского райуправления полиции №1, взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Напомним, вечером, 9 октября, взрыв прогремел в Одессе. В городе была объявлена воздушная тревога.
Также российские кафиры атаковали дом опеки в Херсонской области. В результате обстрела пострадали украинцы.
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