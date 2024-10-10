Полиция утверждает, что во Львове взорвали гранату для страйкбола

Пиротехнические гранаты. Иллюстративное фото: ГНСУ

Львовская полиция сообщает, что на улице Полевой раздался взрыв во дворе многоквартирного дома. В результате пострадавших нет, а правоохранители разыскивают злоумышленника.

Такая информация размещена на официальном сайте полиции Львова.

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В Телеграмм-каналах уже распространяется видео инцидента и утверждается про несколько взрывов.

Причиной взрыва в полиции называют подрыв "пиротехнического средства для страйкбола".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Львовского райуправления полиции №1, взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, вечером, 9 октября, взрыв прогремел в Одессе. В городе была объявлена воздушная тревога.

Также российские кафиры атаковали дом опеки в Херсонской области. В результате обстрела пострадали украинцы.