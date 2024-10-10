Поліція стверджує, що у Львові підірвали гранату для страйкболу

Піротехнічні гранати. Ілюстративне фото: ДПСУ

Львівська поліція повідомляє, що на вулиці Польовій пролунав вибух на подвір’ї багатоквартирного будинку. В результаті постраждалих немає, а правоохоронці розшукують зловмисника.

Така інформація міститься на офіційному сайті поліції Львова.

Читайте також:

Що вибухало у Львові

В Телеграм-каналах вже розповсюджується відео інциденту і стверджується про декілька вибухів.

Причиною вибуху у поліції називають підрив" піротехнічного засобу для страйкболу".

На місці події працює слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Вирішується питання надання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, ввечері, 9 жовтня вибух пролунав в Одесі. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Також російські окупанти атакували будинок опіки у Херсонській області. Внаслідок обстрілу постраждали українці.