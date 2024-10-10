Поліція стверджує, що у Львові підірвали гранату для страйкболу

У Львові пролунали вибухи — свідки показали відео та розповіли про підрив гранат
Львівська поліція повідомляє, що на вулиці Польовій пролунав вибух на подвір’ї багатоквартирного будинку. В результаті постраждалих немає, а правоохоронці розшукують зловмисника.
Така інформація міститься на офіційному сайті поліції Львова.
Що вибухало у Львові
В Телеграм-каналах вже розповсюджується відео інциденту і стверджується про декілька вибухів.
Причиною вибуху у поліції називають підрив" піротехнічного засобу для страйкболу".
На місці події працює слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Вирішується питання надання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, ввечері, 9 жовтня вибух пролунав в Одесі. У місті було оголошено повітряну тривогу.
Також російські окупанти атакували будинок опіки у Херсонській області. Внаслідок обстрілу постраждали українці.
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