Во Львове раздался громкий взрыв — что известно
Мощный взрыв прогремел во Львове в понедельник, 11 марта. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась. Городские власти заверили, что ситуация под контролем.
Об этом сообщил руководитель транспортной комиссии Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Telegram.
Взрыв во Львове 11 марта
Во Львове сегодня около 10:30 раздался громкий взрыв. Горожане в сети выразили свое непонимание ситуации, потому что угроз с неба не было, и воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Зинкевич подтвердил взрыв во Львове и указал, что Вооруженные силы контролируют ситуацию. Причины взрыва руководитель транспортной комиссии не назвал.
"Спокойно — тревоги нет, все под контролем ВСУ", — написал Зинкевич.
Напомним, ночью 11 марта взрывы также раздавались в Одессе. Они связаны с атакой вражеских ударных БпЛА на область.
Кроме того, в этот день прогремели взрывы в Харькове. Россияне нанесли удар по городу.
Читайте Новини.LIVE!