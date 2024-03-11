Во Львове раздался громкий взрыв — что известно

Взрывы во Львове. Иллюстративное фото: milinfolive

Мощный взрыв прогремел во Львове в понедельник, 11 марта. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась. Городские власти заверили, что ситуация под контролем.

Об этом сообщил руководитель транспортной комиссии Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Telegram.

Читайте также:

Взрыв во Львове 11 марта

Во Львове сегодня около 10:30 раздался громкий взрыв. Горожане в сети выразили свое непонимание ситуации, потому что угроз с неба не было, и воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Зинкевич подтвердил взрыв во Львове и указал, что Вооруженные силы контролируют ситуацию. Причины взрыва руководитель транспортной комиссии не назвал.

"Спокойно — тревоги нет, все под контролем ВСУ", — написал Зинкевич.

Скриншот поста Зинкевича

Напомним, ночью 11 марта взрывы также раздавались в Одессе. Они связаны с атакой вражеских ударных БпЛА на область.

Кроме того, в этот день прогремели взрывы в Харькове. Россияне нанесли удар по городу.