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Во Львове раздался громкий взрыв — что известно

11 марта 2024 11:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во Львове раздался громкий взрыв — что известно
Взрывы во Львове. Иллюстративное фото: milinfolive
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Мощный взрыв прогремел во Львове в понедельник, 11 марта. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась. Городские власти заверили, что ситуация под контролем.

Об этом сообщил руководитель транспортной комиссии Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Telegram.

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Во Львове сегодня около 10:30 раздался громкий взрыв. Горожане в сети выразили свое непонимание ситуации, потому что угроз с неба не было, и воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Зинкевич подтвердил взрыв во Львове и указал, что Вооруженные силы контролируют ситуацию. Причины взрыва руководитель транспортной комиссии не назвал.

"Спокойно — тревоги нет, все под контролем ВСУ", — написал Зинкевич.

Скриншот сообщения Зинкевича
Скриншот поста Зинкевича

Напомним, ночью 11 марта взрывы также раздавались в Одессе. Они связаны с атакой вражеских ударных БпЛА на область.

Кроме того, в этот день прогремели взрывы в Харькове. Россияне нанесли удар по городу.

Львов
взрыв
Украина
воздушная тревога

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