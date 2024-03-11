У Львові пролунав гучний вибух — що відомо

Вибухи у Львові. Ілюстративне фото: milinfolive

Потужний вибух пролунав у Львові в понеділок, 11 березня. При цьому повітряна тривога в місті не оголошувалася. Міська влада запевнила, що ситуація під контролем.

Про це повідомив керівник транспортної комісії Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Telegram.

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Вибух у Львові 11 березня

У Львові сьогодні близько 10:30 пролунав гучний вибух. Містяни у мережі висловили своє нерозуміння ситуації, тому що загроз з неба не було та повітряна тривога в регіоні не оголошувалася.

Зінкевич підтвердив вибух у Львові і при цьому вказав, що Збройні сили контролюють ситуацію. Причину вибуху керівник транспортної комісії не назвав.

"Спокійно — тривоги немає, все під контролем ЗСУ", — написав Зінкевич.

Скриншот допису Зінкевича

Нагадаємо, вночі 11 березня вибухи також лунали в Одесі. Вони пов'язані з атакою ворожих ударних БпЛА на область.

Крім того, в цей день прогриміли вибухи у Харкові. Росіяни завдали удару по місту.