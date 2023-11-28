Во Львове раздался взрыв, — СМИ

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Сегодня вечером, 28 ноября, во Львове раздался взрыв. Официальных комментариев еще не было.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрыв во Львове

Информация о взрыве появилась около 21:00. Пока неизвестно, из-за чего он произошел.

Пост о взрыве во Львове. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 21:11. По информации мониторинговых Telegram-каналов, взрыв в городе не связан с войной.

Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, армия России обстреляла город Середина-Буды Сумской области. В результате обстрела погибли три человека, среди них семилетняя девочка, еще трое гражданских ранены.