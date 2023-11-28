Во Львове раздался взрыв, — СМИ
28 ноября 2023 21:08
обновлено: 21:14
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Сегодня вечером, 28 ноября, во Львове раздался взрыв. Официальных комментариев еще не было.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Информация о взрыве появилась около 21:00. Пока неизвестно, из-за чего он произошел.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 21:11. По информации мониторинговых Telegram-каналов, взрыв в городе не связан с войной.
Напомним, армия России обстреляла город Середина-Буды Сумской области. В результате обстрела погибли три человека, среди них семилетняя девочка, еще трое гражданских ранены.
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