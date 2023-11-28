У Львові пролунав вибух, — ЗМІ
28 листопада 2023 21:08
оновлено: 21:14
Термінова новина
Сьогодні ввечері, 28 листопада, у Львові пролунав вибух. Офіційних коментарів ще не було.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Інформація про вибух з'явилася приблизно о 21:00. Наразі невідомо, через що він стався.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 21:11. За інформацією моніторингових Telegram-каналів, вибух у місті не пов'язаний з війною.
Нагадаємо, армія Росії обстріляла місто Середина-Буди Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули три людини, серед них семирічна дівчинка, ще троє цивільних поранено.
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