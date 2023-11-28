У Львові пролунав вибух, — ЗМІ

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Сьогодні ввечері, 28 листопада, у Львові пролунав вибух. Офіційних коментарів ще не було.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибух у Львові

Інформація про вибух з'явилася приблизно о 21:00. Наразі невідомо, через що він стався.

Допис про вибух у Львові. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 21:11. За інформацією моніторингових Telegram-каналів, вибух у місті не пов'язаний з війною.

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, армія Росії обстріляла місто Середина-Буди Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули три людини, серед них семирічна дівчинка, ще троє цивільних поранено.