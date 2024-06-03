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Во Львове прощаются с 25-летним боевым медиком Ириной Цыбух

3 июня 2024 15:14
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Прощание с Ириной Цыбух во Львове
Прощание с Ириной Цыбух. Фото: Новини.LIVE
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Гарнизонном храме Львова прощаются с парамедиком "Госпитальеров" Ириной Цыбух с позывным "Чека". Провести Ирину в последний путь пришли друзья, коллеги, боевые побратимы и жители города.

Об этом с места события в понедельник, 3 июня, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Предсмертное желание "Чеки"

Накануне, 2 июня, с журналисткой и парамедиком прощались в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Сегодня похороны "Чеки" проходят в Гарнизонном храме Львова.

 

Чека похорон
Прощание с Ириной Цыбух. Фото: Новини.LIVE

 

Чека похорон
Прощание с Ириной Цыбух. Фото: Новини.LIVE

 

Чека
Прощание с Ириной Цыбух. Фото: Новини.LIVE

"Чека" оставила близким пожелание, как должна выглядеть церемония прощания с ней. Вместо цветов — донаты на батальон и помощь семьям погибших. Никаких искусственных цветов или пластика. Одежда — вышиванка или камуфляж (для действующих военных и ветеранов)", — сообщают на странице Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры".

 

Кем была Ирина Цыбух

1 июня Ирине должно было исполниться 26 лет. Она родилась в 1998 году во Львове, окончила Национальный университет "Львовская политехника". Снимала документальные фильмы, была медиатренером.

Полномасштабное вторжение застало Ирину Цыбух на востоке Украины. Она вернулась в ряды добровольческого батальона "Госпитальеры", где отбыла несколько ротаций на передовой еще с 2014-го. В составе батальона Ирина обеспечивала эвакуацию раненых бойцов из самых горячих мест и оказывала медицинскую помощь.

Ирина спасла немало бойцов, неоднократно рискуя своей жизнью во время эвакуаций. Кроме того, регулярно появлялась в медиа, предоставляла информацию коллегам-журналистам о работе парамедиков и медиков в зоне боевых действий, информировала о возможностях обучения и подготовки добровольцев для оказания качественной медицинской помощи.

Напомним, Ирина Цыбух погибла 30 мая на Харьковском направлении. Обстоятельства гибели не сообщают. Сказано только, что это произошло во время ротации. "Госпитальер" погибла за несколько дней до своего дня рождения.

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