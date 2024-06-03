Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові прощаються з 25-річною бойовою медикинею Іриною Цибух — відео arrow

У Львові прощаються з 25-річною бойовою медикинею Іриною Цибух — відео

3 червня 2024 15:14
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Прощання з Іриною Цибух у Львові
Прощання з Іриною Цибух. Фото: Новини.LIVE
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Гарнізонному храмі Львова прощаються із парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною Цибух із позивним "Чека". Провести Ірину в останню путь прийшли друзі, колеги, бойові побратими та мешканці міста.

Про це з місця події в понеділок, 3 червня, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

 

Передсмертне бажання "Чеки"

Напередодні, 2 червня, із журналісткою та парамедикинею прощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. Сьогодні похорон "Чеки" проходить у Гарнізонному храмі Львова.

 

Чека похорон
Прощання з Іриною Цибух. Фото: Новини.LIVE

 

Чека похорон
Прощання з Іриною Цибух. Фото: Новини.LIVE

 

Чека
Прощання з Іриною Цибух. Фото: Новини.LIVE

"Чека" залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею. Замість квітів — донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику. Одяг — вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/нок)", — повідомляють на сторінці Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри".

 

Ким була Ірина Цибух

1 червня Ірині мало виповнитись 26 років. Вона народилась у 1998 році у Львові, закінчила Національний університет "Львівська політехніка". Знімала документальні фільми, була медіатренеркою.

Повномасштабне вторгнення застало Ірину Цибух на сході України. Вона повернулася до лав добровольчого батальйону "Госпітальєри", де відбула кілька ротацій на передовій ще з 2014-го. У складі батальйону Ірина забезпечувала евакуацію поранених бійців із найгарячіших місць і надавала домедичну допомогу.

Ірина врятувала чимало бійців, неодноразово ризикуючи власним життям під час евакуацій. Крім того, регулярно з’являлась у медіа, надавала інформацію колегам журналістам щодо роботи парамедиків та медиків у зоні бойових дій, інформувала про можливості навчання й підготовки добровольців для надання якісної домедичної допомоги.

Нагадаємо, Ірина Цибух загинула 30 травня на Харківському напрямку. Обставини загибелі не повідомляють. Сказано лише, що це сталося під час ротації. "Госпітальєрка" загинула за кілька днів до свого Дня народження.

війна в Україні
військовий медик
жертва
Росія
Україна
російські війська
похорон
військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня