Прощання з Іриною Цибух у Львові

Прощання з Іриною Цибух. Фото: Новини.LIVE

У Гарнізонному храмі Львова прощаються із парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною Цибух із позивним "Чека". Провести Ірину в останню путь прийшли друзі, колеги, бойові побратими та мешканці міста.

Про це з місця події в понеділок, 3 червня, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Напередодні, 2 червня, із журналісткою та парамедикинею прощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. Сьогодні похорон "Чеки" проходить у Гарнізонному храмі Львова.

Прощання з Іриною Цибух. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Іриною Цибух. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Іриною Цибух. Фото: Новини.LIVE

"Чека" залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею. Замість квітів — донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику. Одяг — вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/нок)", — повідомляють на сторінці Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри".

Ким була Ірина Цибух

1 червня Ірині мало виповнитись 26 років. Вона народилась у 1998 році у Львові, закінчила Національний університет "Львівська політехніка". Знімала документальні фільми, була медіатренеркою.

Повномасштабне вторгнення застало Ірину Цибух на сході України. Вона повернулася до лав добровольчого батальйону "Госпітальєри", де відбула кілька ротацій на передовій ще з 2014-го. У складі батальйону Ірина забезпечувала евакуацію поранених бійців із найгарячіших місць і надавала домедичну допомогу.

Ірина врятувала чимало бійців, неодноразово ризикуючи власним життям під час евакуацій. Крім того, регулярно з’являлась у медіа, надавала інформацію колегам журналістам щодо роботи парамедиків та медиків у зоні бойових дій, інформувала про можливості навчання й підготовки добровольців для надання якісної домедичної допомоги.

Нагадаємо, Ірина Цибух загинула 30 травня на Харківському напрямку. Обставини загибелі не повідомляють. Сказано лише, що це сталося під час ротації. "Госпітальєрка" загинула за кілька днів до свого Дня народження.