Во Львове протестировали систему оплаты через валидаторы: что изменится

Оплата проезда через валидаторы. Фото: ЦТС

Система "ЛеоКарт" в Львове успешно завершила испытания новой функции безналичной оплаты и валидации карт.

Об этом говорится на портале "Электронный билет "ЛеоКарт".

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Завершение тестирования системы оплаты проезда

Согласно сообщению, эти испытания являются последним этапом перед обновлением программного обеспечения электронного билета. В ближайшем будущем эта новая функциональность позволит не только льготникам, но и другим пассажирам оплачивать проезд картой.

Основной результат испытаний заключается в разработке и проверке системы, которая позволяет валидировать не только льготные "ЛеоКарт", но и общие транспортные карты.

Кроме того, была протестирована возможность бесконтактной оплаты проезда с использованием банковских карт, а также платежных сервисов Google Pay и Apple Pay в тестовой среде. После успешных испытаний пассажиры смогут скоро проводить операции по безналичной оплате проезда и валидации транспортных карт.

Напомним, что правительство внесло изменения в процесс перерегистрации транспортных средств, связанные с изменением владельца, позволяя сохранять существующие номерные знаки. Эти нововведения были утверждены Кабинетом министров в постановлении 454.

Также мы писали, что проезд в общественном транспорте Харькова пока будет оставаться бесплатным. Пока он оплачивается исключительно из бюджета города.