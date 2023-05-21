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У Львові протестували систему оплати через валідатори: що зміниться

21 травня 2023 17:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Львові протестували систему оплати через валідатори: що зміниться
Оплата проїзду через валідатори. Фото: ЦТС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Система "ЛеоКарт" у Львові успішно завершила випробування нової функції безготівкової оплати та валідації карток.

Про це йдеться на порталі "Електронний квиток "Леокарт".

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Завершення тестування системи оплати проїзду

Згідно із повідомленням, ці випробування є останнім етапом перед оновленням програмного забезпечення електронного квитка. Найближчим часом ця нова функціональність дозволить не лише пільговикам, а й іншим пасажирам оплачувати проїзд карткою.

Основний результат випробувань полягає у розробці та перевірці системи, яка дозволяє валідувати не лише пільгові "ЛеоКарт", а й загальні транспортні картки.

Крім того, було протестовано можливість безконтактної оплати проїзду з використанням банківських карток, а також платіжних сервісів Google Pay та Apple Pay у тестовому середовищі. Після успішних випробувань пасажири зможуть скоро проводити операції з безготівкової оплати проїзду та валідації транспортних карток.

Нагадаємо, що уряд вніс зміни до процесу перереєстрації транспортних засобів, пов'язаних із зміною власника, дозволяючи зберігати існуючі номерні знаки. Ці нововведення було затверджено Кабінетом міністрів у постанові 454.

Також ми писали, що проїзд у громадському транспорті Харкова поки залишатиметься безкоштовним. Поки що він оплачується виключно з бюджету міста.

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