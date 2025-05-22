Львовянин продавал несуществующие квартиры — суд его наказал

Задержанный псевдориелтор. Фото: Нацполиция

Львовянин выдавал себя за риелтора и продавал людям несуществующие квартиры. За это суд обязал его заплатить крупный штраф.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 40-летний мужчина решил организовать бизнес и продавал людям квартиры в жилых комплексах застройщиков "Парус", Auroom и "Лев Деволопмент" во Львове. Таким образом он присвоил 6,7 млн грн.

Так, мошенник в 2023 году представился работником риэлторского агентства Mattis и продавал квартиры от имени застройщиков.

Решение суда

Во время заседания суда обвиняемый признал свою вину и объяснил это тем, что пытался развивать собственный строительный бизнес во Львове. По его словам, знакомый предлагал ему сдавать застройщикам в аренду технику, а те якобы рассчитывались с ним квартирами. Мужчина заявил, что не знал, что продает чужие квартиры.

Приняв во внимание все обстоятельства, Галицкий районный суд признал 40-летнего мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему штраф в размере 442 тысячи гривен.

Напомним, закарпатцы на заказ совершали поджоги важных объектов. Их задержали и назначили тюремный срок.

Также мы писали, что киевлянин годами не платил за коммуналку. У него возникла задолженность в размере 22 670,70 грн.