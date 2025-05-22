Львів'янин продавав уявні квартири — суд його покарав

Затриманий псевдорієлтор. Фото: Нацполіція

Львів'янин видавав себе за рієлтора та продавав людям уявні квартири. За це суд зобов'язав його сплатити великий штраф.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 40-річний чоловік вирішив організувати бізнес та продавав людям помешкання у житлових комплексах забудовників "Парус", Auroom і "Лев Деволопмент" у Львові. Таким чином він привласнив 6,7 млн грн.

Так, шахрай у 2023 році представився працівником рієлторської агенції Mattis та продавав квартири від імені забудовників.

Рішення суду

Під час засідання суду обвинувачений визнав свою провину пояснив це тим, що намагався розвивати власний будівельний бізнес у Львові. За його словами, знайомий пропонував йому здавати забудовникам в оренду техніку, а ті нібито розраховувались з ним квартирами. Чоловік заявив, що не знав, що продає чужі квартири.

Взявши до уваги усі обставини, Галицький районний суд визнав винним 40-річного чоловіка у шахрайстві та призначив йому штраф у розмірі 442 тисячі гривень.

Нагадаємо, закарпатці на замовлення вчиняли підпали важливих об'єктів. Їх затримали та призначили тюремний термін.

Також ми писали, що киянин роками не платив за комуналку. У нього виникла заборгованість у розмірі 22 670,70 грн.