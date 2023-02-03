Во Львове психологи будут бесплатно работать с детьми, которые потеряли родных на войне
В Центре "Родные"психологи будут бесплатно работать с детьми, которые переживают потерю близких на войне.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета
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Специалисты центра говорят, что работа предусмотрена с подростками старше 14 лет, однако не откажут в работе и тем детям, кто младше, и при необходимости готовы работать и со взрослыми. С группой будут работать два профильных психолога.
"Наша директор - Наталья Фляк (сестра Юля) вместе с командой решили, что будем создавать и работать с группой по потере, это очень актуально, ведь каждый день мы прячем наших лучших воинов и их родные и близкие проживают невыразимую боль" , - говорит в .о. заведующего отделением "Служба поддержки семьи" центра Елена Прокопенко.
Все детали работы группы и консультаций: 06745543645, отделение "Служба поддержки семьи" Центра "Родни". Адрес: г. Львов, улица Зеленая 204б, помещение 137.
Справка
В Центре социальной поддержки детей и семей "Родни" есть два отделения: "Срочное устройство" и "Служба поддержки семьи". Создание центра стало возможным благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом "Родни". Фонд бесплатно передал полностью укомплектованное помещение с ремонтом и оборудованием для центра "Родни". Также фонд оказывал консультационную, организационную и правовую поддержку. При центре действует филиал фонда, бесплатно работающий с детьми, проводит учебные занятия по математике, арт-терапии, английскому языку и музыкальной терапии.
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