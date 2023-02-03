У Центрі "Рідні" психологи безкоштовно працюватимуть з дітьми

У Центрі "Рідні" психологи безкоштовно працюватимуть з дітьми, які переживають втрату близьких на війні.



Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради

Фахівці центру кажуть, що робота передбачена з підлітками, яким від 14 років, проте не відмовлять у роботі і тим дітям, хто молодший, і за потреби, готові працювати і з дорослими. З групою працюватимуть два профільні психологи.

"Наша директорка — Наталія Фляк (сестра Юля) разом з командою вирішили, що будемо створювати і працювати із групою по втраті, це дуже на часі, адже щодня ми ховаємо наших найкращих воїнів і їхні рідні і близькі проживають невимовний біль", — говорить в.о. завідувача відділення "Служба підтримки сім’ї" центру Олена Прокопенко.

Усі деталі щодо роботи групи та консультацій: 06745543645, відділення "Служба підтримки сім’ї" Центру "Рідні". Адреса: м. Львів, вулиця Зелена 204 б, приміщення 137.

Довідка

У Центрі соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" є два відділення: "Термінове влаштування" та "Служба підтримки сім’ї". Створення центру стало можливим завдяки співпраці з Благодійним фондом "Рідні". Фонд безкоштовно передав повністю укомплектоване приміщення з ремонтом та обладнанням для центру "Рідні". Також фонд надавав консультаційну, організаційну та правову підтримку. При центрі діє філія фонду, яка безкоштовно працює з дітьми, проводить навчальні заняття з математики, арт-терапії, англійської мови та музичної терапії.

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