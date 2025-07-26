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Главная Львов Во Львове резко изменится погода — прогноз на завтра

Во Львове резко изменится погода — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 20:18
Погода во Львове на завтра — что говорят синоптики
Люди идут летом под ливнем. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в воскресенье, 27 июля, будет облачно с прояснениями. В течение дня ожидаются дожди, грозы и даже град.

Об этом информируют Meteofor и Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове на 27 июля. Фото: meteofor

Погода во Львове 27 июля

Во Львове, 27 июля, в течение дня будет облачно с прояснениями. Также ожидаются дожди, грозы, местами град.

Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

В воскресенье утром, 27 июля, температура воздуха во Львове — +18...+21 °С. Днем воздух прогреется до +21...+24 °С.

Погода у Львові
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львове. Фото: Львовский РЦГМ/Facebook

Опасные метеорологические явления во Львове 27 июля

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, по городу Львову 27 июля ожидаются грозы.

Утром и днем значительный дождь, град, шквалы в пределах 15-20 м/с.

В воскресенье, 27 июля, во Львове будет первый уровень опасности (желтый).

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в воскресенье, 27 июля.

А синоптик Наталья Диденко предупредила о резком изменении погоды в Украине в воскресенье, 27 июля.

Львов лето дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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