Погода во Львове на завтра — что говорят синоптики

Во Львове резко изменится погода — прогноз на завтра
Во Львове в воскресенье, 27 июля, будет облачно с прояснениями. В течение дня ожидаются дожди, грозы и даже град.
Об этом информируют Meteofor и Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове 27 июля
Во Львове, 27 июля, в течение дня будет облачно с прояснениями. Также ожидаются дожди, грозы, местами град.
Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.
В воскресенье утром, 27 июля, температура воздуха во Львове — +18...+21 °С. Днем воздух прогреется до +21...+24 °С.
Опасные метеорологические явления во Львове 27 июля
По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, по городу Львову 27 июля ожидаются грозы.
Утром и днем значительный дождь, град, шквалы в пределах 15-20 м/с.
В воскресенье, 27 июля, во Львове будет первый уровень опасности (желтый).
Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в воскресенье, 27 июля.
А синоптик Наталья Диденко предупредила о резком изменении погоды в Украине в воскресенье, 27 июля.
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