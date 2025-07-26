Погода у Львові на завтра — що кажуть синоптики

У Львові різко зміниться погода — прогноз на завтра
У Львові у неділю, 27 липня, буде хмарно з проясненнями. Протягом дня очікуються дощі, грози та навіть град.
Про це інформують Meteofor та Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові 27 липня
У Львові, 27 липня, протягом дня буде хмарно з проясненнями. Також очікуються дощі, грози, подекуди град.
Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.
У неділю зранку, 27 липня, температура повітря у Львові — +18...+21 °С. Вдень повітря прогріється до +21...+24 °С.
Небезпечні метеорологічні явища у Львові 27 липня
За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову 27 липня очікуються грози.
Вранці та вдень значний дощ, град, шквали у межах 15-20 м/с.
У неділю, 27 липня, у Львові буде перший рівень небезпечності (жовтий).
Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у неділю, 27 липня.
А синоптик Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди в Україні у неділю, 27 липня.
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