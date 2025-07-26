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Головна Львів У Львові різко зміниться погода — прогноз на завтра

У Львові різко зміниться погода — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 20:18
Погода у Львові на завтра — що кажуть синоптики
Люди йдуть влітку під зливою. Фото: Новини.LIVE

У Львові у неділю, 27 липня, буде хмарно з проясненнями. Протягом дня очікуються дощі, грози та навіть град.

Про це інформують Meteofor та Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові на 27 липня. Фото: meteofor

Погода у Львові 27 липня

У Львові, 27 липня, протягом дня буде хмарно з проясненнями. Також очікуються дощі, грози, подекуди град.

Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.

У неділю зранку, 27 липня, температура повітря у Львові — +18...+21 °С. Вдень повітря прогріється до +21...+24 °С.

Погода у Львові
Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львові. Фото: Львівський РЦГМ/Facebook

Небезпечні метеорологічні явища у Львові 27 липня

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту Львову 27 липня очікуються грози.

Вранці та вдень значний дощ, град, шквали у межах 15-20 м/с. 

У неділю, 27 липня, у Львові буде перший  рівень небезпечності (жовтий).

Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у неділю, 27 липня.

А синоптик Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди в Україні у неділю, 27 липня.

Львів літо дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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