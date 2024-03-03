Во Львове родственники военных вышли на акцию протеста — что требуют митингующие

Митинг во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове проходит митинг в поддержку военных в воскресенье, 3 марта. Перед оперным театром собрались родственники военнослужащих, которые более 18 месяцев находятся на службе Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE в воскресенье, 3 марта.

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Митинг во Львове

Сообщение Новини.LIVE. Фото: скриншот

Митингующие требуют, чтобы их мужья, братья и сыновья вернулись домой. Также они требуют определенного закона про демобилизацию.

"Также сегодня состоится мирное шествие от оперного театра до городского совета", — сообщил журналист Новини.LIVE.

Люди идут по улицам и громко выкрикивают, чтобы нашим защитникам предоставили права.

Митинг во Львове. Фото: Новини.LIVE

Митинг во Львове. Фото: Новини.LIVE

Одна из участниц акции рассказала, что сейчас военные очень уставшие. Любое ранение приводит к утомляемости.

"Очень сложно. Сложно физически, сложно морально. Если ты ждешь человека, то сложно дождаться. Сложно дождаться, а у человека, который находится в стрессовой ситуации, очень много боли в душе", — говорит женщина.

Митинг во Львове. Фото: Новини.LIVE

Митинг во Львове. Фото: Новини.LIVE

В свою очередь жена военнослужащего пришла на митинг, для того, чтобы парни, которые уже долго служат в зонах боевых действий, вернулись домой.

"Парням нужен отдых. 36 месяцев — это слишком много для человека", — добавила она.

Митинг во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве 2 марта прошла акция в поддержку Вооруженных сил Украины. Под стенами Киевской городской государственной администрации люди призывали власть выделять больше денег на нужды армии.

Среди участников протеста был и коллектив редакции Новини.LIVE, сотрудники которого держали в руках плакаты с информацией о расходах КГГА на брусчатку в столице во время полномасштабной войны.