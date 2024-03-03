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У Львові родичі військових вийшли на акцію протесту — що вимагають мітингувальники

3 березня 2024 15:44
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Львові родичі військових вийшли на акцію протесту — що вимагають мітингувальники
Мітинг у Львові. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Львові триває мітинг на підтримку військових у неділю, 3 березня. Перед оперним театром зібралися родичі військовослужбовців, які понад 18 місяців перебувають на службі Збройних сил України та Національної гвардії України.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE у неділю, 3 березня.

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Повідомлення Новини.LIVE. Фото: скриншот

Мітингувальники вимагають, щоб їхні чоловіки, брати та сини повернулися додому. Також вони потребують певного закону про демобілізацію.

"Також сьогодні відбудеться мирна хода від оперного театру до міської ради", — повідомив журналіст Новини.LIVE.

Люди йдуть вулицями та голосно вигукують, щоб нашим захисникам надали права.

Мітинг у Львові
Мітинг у Львові. Фото: Новини.LIVE
Мітинг у Львові
Мітинг у Львові. Фото: Новини.LIVE

Одна з учасниць акції розповіла, що наразі військові дуже стомлені. Будь-яке поранення призводить до стомлюваності.

"Дуже складно. Складно фізично, складно морально. Якщо ти чекаєш на людину, то складно дочекатися. Складно дочекатися, а у людини, яка перебуває у стресовій ситуації, дуже багато болю в душі", — каже жінка.

Мітинг у Львові
Мітинг у Львові. Фото: Новини.LIVE
Мітинг у Львові
Мітинг у Львові. Фото: Новини.LIVE

Своєю чергою дружина військовослужбовця прийшла на мітинг, щоб хлопці, які вже довго служать у зонах бойових дій, повернулися додому.

"Хлопцям потрібен відпочинок. 36 місяців — це дуже багато для людини", — додала вона.

Мітинг у Львові
Мітинг у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві 2 березня відбулася акція на підтримку Збройних сил України. Під стінами Київської міської державної адміністрації люди закликали владу виділяти більше грошей на потреби армії.

Серед учасників протесту був і колектив редакції Новини.LIVE, співробітники якого тримали в руках плакати з інформацією про витрати КМДА на бруківку в столиці під час повномасштабної війни.

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Львів
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військові
війна в Україні
демобілізація

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