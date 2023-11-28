Во Львове семья с детьми отравилась угарным газом в своей квартире
В понедельник, 27 ноября, во Львове целая семья с маленькими детьми отравилась угарным газом в собственной квартире. Это произошло в многоэтажке на улице Сахарова около 21:00.
Об этом сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на Львовский областной центр экстренной медицинской помощи.
Львовская семья задохнулась угарным газом
Накануне вечером во Львове двое 39-летних взрослых с двумя детьми в возрасте 2 и 9 лет отравились угарным газом. Всех членов семьи госпитализировали. Их состояние оценивают как тяжелое.
Как произошла утечка газа, пока неизвестно — обстоятельства выясняют специалисты.
Что делать при отравлении газом
Медики напоминают, что в случае отравления угарным газом пострадавшего необходимо по возможности вывести из помещения на свежий воздух и дать много воды. В помещении обязательно откройте окна.
Если пострадавший без сознания, нужно поднести к носу ватный диск или тампон, смоченный нашатырным спиртом. После этого вывести человека из помещения.
Если пострадавший не дышит, нужно начать сердечно-легочную реанимацию и вызвать скорую по номеру 103.
Как предотвратить отравление газом
В первую очередь нужно регулярно проверять приборы, работающие на газе, и не оставлять их включенными без присмотра.
Также нельзя использовать для обогрева квартиры газовую плиту.
Если в помещении работают газовые приборы, нужно его регулярно проветривать.
В доме с печным отоплением нужно всегда открывать заслонку в печке или камине.
Газовая колонка с электровытяжкой в одном помещении не должна находиться.
Напомним, в сентябре в Одессе произошло массовое отравление курсантов. А в ноябре полиция начала уголовное производство.
Читайте Новини.LIVE!