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Во Львове семья с детьми отравилась угарным газом в своей квартире

28 ноября 2023 16:15
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Во Львове семья с детьми отравилась угарным газом в своей квартире
Дома Львова. Фото: Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В понедельник, 27 ноября, во Львове целая семья с маленькими детьми отравилась угарным газом в собственной квартире. Это произошло в многоэтажке на улице Сахарова около 21:00.

Об этом сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на Львовский областной центр экстренной медицинской помощи.

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Накануне вечером во Львове двое 39-летних взрослых с двумя детьми в возрасте 2 и 9 лет отравились угарным газом. Всех членов семьи госпитализировали. Их состояние оценивают как тяжелое.

Как произошла утечка газа, пока неизвестно — обстоятельства выясняют специалисты.

Что делать при отравлении газом

Медики напоминают, что в случае отравления угарным газом пострадавшего необходимо по возможности вывести из помещения на свежий воздух и дать много воды. В помещении обязательно откройте окна.

Если пострадавший без сознания, нужно поднести к носу ватный диск или тампон, смоченный нашатырным спиртом. После этого вывести человека из помещения.

Если пострадавший не дышит, нужно начать сердечно-легочную реанимацию и вызвать скорую по номеру 103.

Как предотвратить отравление газом

В первую очередь нужно регулярно проверять приборы, работающие на газе, и не оставлять их включенными без присмотра.

Также нельзя использовать для обогрева квартиры газовую плиту.

Если в помещении работают газовые приборы, нужно его регулярно проветривать.

В доме с печным отоплением нужно всегда открывать заслонку в печке или камине.

Газовая колонка с электровытяжкой в одном помещении не должна находиться.

Напомним, в сентябре в Одессе произошло массовое отравление курсантов. А в ноябре полиция начала уголовное производство.

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