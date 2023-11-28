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У Львові родина з дітьми отруїлась чадним газом у своїй квартирі

28 листопада 2023 16:15
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
У Львові родина з дітьми отруїлась чадним газом у своїй квартирі
Будинки Львова. Фото: Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У понеділок, 27 листопада, у Львові ціла сім'я з маленькими дітьми отруїлась чадним газом у власній квартирі. Це сталося в багатоповерхівці на вулиці Сахарова близько 21:00. 

Про це повідомляє видання Zaxid.net з посиланням на Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги. 

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Напередодні ввечері у Львові двоє 39-річних дорослих з двома дітьми, віком 2 та 9 років, отруїлись чадним газом. Усіх членів сім'ї госпіталізували. Їхній стан оцінюють як важкий.

Як стався витік газу наразі невідомо — обставини з'ясовують фахівці.

Що робити при отруєнні газом

Медики нагадують, що у випадку отруєння чадним газом, потерпілого необхідно за можливості вивести з приміщення на свіже повітря та дати багато води. У приміщенні обов'язково відкрити вікна.

Якщо постраждалий непритомний, потрібно піднести до носа ватний диск чи тампон, змочений нашатирним спиртом. Після цього вивести людину з приміщення.

У разі, якщо постраждалий не дихає, потрібно розпочати серцево-легеневу реанімацію та викликати швидку за номером 103. 

Як запобігти отруєнню газом

У першу чергу, потрібно регулярно перевіряти прилади, які працюють на газу, та не залишати їх ввімкненими без нагляду. 

Також не можна використовувати для обігріву квартири газову плиту. 

Якщо у приміщенні працюють газові прилади, потрібно регулярно його провітрювати.

У будинку з пічним опаленням потрібно завжди відчиняти заслінку в пічці чи комині. 

Газова колонка з електровитяжкою в одному приміщенні не мають знаходитись.

Нагадаємо, у вересні в Одесі сталося масове отруєння курсантів. А в листопаді поліція розпочала кримінальне провадження. 

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