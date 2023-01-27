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Во Львове рассматривали апелляцию по делу отстранения от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко

27 января 2023 13:26
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Дело мэра Чернигова Владислава Атрошенко перенесли на 1 февраля
Владислав Атрошенко в зале Львовского апелляционного суда
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Рассмотрение апелляции на решение Яворивского районного суда Львовщины, на год запретившего мэру Чернигова Владиславу Атрошенко занимать свой пост, перенесли на 1 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета .

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Во Львовском апелляционном суде рассматривали апелляцию на решение Яворивского районного суда Львовской области. 7 декабря 2022 года этот суд на год запретил мэру Чернигова Владиславу Атрошенко занимать свой пост якобы за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены городского головы.

Прокурор заявил о разногласиях в документах дела. Речь идет о том, что водитель Владислава Атрошенко ехал в служебную командировку за границу автомобилем Tesla, однако в документах указан служебный автомобиль Toyota. Владислав Атрошенко заявил, что не заставлял водителя отвозить автомобиль за границу. Это была инициатива самого водителя. А свой семейный автомобиль Tesla хотел обменять на служебный Toyota. Ею жена Атрошенко уехала за границу в начале полномасштабного вторжения.

Кличко і садовий в залі суду

Поддержать Атрошенко во Львов приехали члены Ассоциации городов Украины, в частности, мэр Киева Виталий Кличко, городской голова Львова Андрей Садовый. Также в суде присутствовали черниговские чиновники.

Добавим, городской голова Чернигова Владислав Атрошенко отрицает приговор суда первой инстанции об отстранении его от должности главы города.

Напомним, 19 июня 2022 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому голове Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу из-за автомобильного пункта пропуска "Краковец".

Кличко і садовий в залі суду

Кроме того, 2 июля Атрошенко сообщил, что ему запретили рабочий въезд в Швейцарию , на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности.

Известно, 3 июля тогдашний заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнул, что мэры, которые жалуются из-за запрета на выезд из Украины, могут лишиться своих должностей.

Напомним ранее мы писали о том, кто и как из мужчин может уехать за границу . А также о народном депутате Николае Тищенко , которого исключили из фракции "Слуга народа". Нардеп уехал в Таиланд, якобы с целью "рабочего визита".

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