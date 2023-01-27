Справу мера Чернігова Владислава Атрошенка перенесли на 1 лютого

Владислав Атрошенко в залі Львівського апеляційного суду

Розгляд апеляції на рішення Яворівського районного суду Львівщини, який на рік заборонив меру Чернігова Владиславу Атрошенку обіймати свою посаду, перенесли на 1 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

У Львівському апеляційному суді розглядали апеляцію на рішення Яворівського районного суду Львівської області. 7 грудня 2022 року цей суд на рік заборонив меру Чернігова Владиславу Атрошенку обіймати свою посаду нібито за вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини міського голови.

Прокурор заявив про розбіжності в документах справи. Йдеться про те, що водій Владислава Атрошенка їхав у службове відрядження за кордон автомобілем Tesla, утім в документах вказаний службовий автомобіль Toyota. Натомість Владислав Атрошенко заявив, що не змушував водія відвозити автівку за кордон. Це була ініціатива самого водія. А свою сімейну автівку Tesla хотів обміняти на службову Toyota. Нею дружина Атрошенка виїхала за кордон на початку повномасштабного вторгнення.

Підтримати Атрошенка у Львів приїхали члени Асоціації міст України, зокрема мер Києва Віталій Кличко, міський голова Львова Андрій Садовий. Також у суді були присутні чернігівські чиновники.

Додамо, міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заперечує вирок суду першої інстанції щодо відсторонення його від посади очільника міста.

Нагадаємо,19 червня 2022 року співробітники Державної прикордонної служби України не дозволили чернігівському міському голові Владиславу Атрошенку виїзд з України до Польщі через автомобільний пункт пропуску "Краковець".

Окрім цього, 2 липня Атрошенко повідомив, що йому заборонили робочий в'їзд до Швейцарії, на конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема.

Відомо, 3 липня тодішній заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув, що мери, які скаржаться через заборону на виїзд з України, можуть позбутися своїх посад.

Нагадаємо раніше ми писали про те, хто та як з чоловіків може виїхати за кордон. А також, про народного депутата Миколу Тищенка,якого виключили з фракції "Слуга народу". Нардеп поїхав до Таїланду, буцімто з метою "робочого візиту".