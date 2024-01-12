Во Львове разобрали главную елку города

Во Львове разбирают елку. Фото: Новини.LIVE

Во Львове недавно демонтировали главную новогоднюю елку, которая более месяца была украшением главной площади около Оперного театра. Что же будет с зелеными деревьями дальше.

Глава местного департамента культуры София Лищинская в интервью для Новини.LIVE поделилась планами по переработке дерева.

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Во Львове демонтировали новогоднюю елку

Лищинская сообщила, что более крупные части ели будут переработаны в дрова для обогрева теплиц коммунального предприятия "Зеленый Львов". Мелкие же элементы будут использованы в качестве мульчи для подкормки кустарников и деревьев в львовских парках.

Также планируется переработка в дрова и мульчу и тех новогодних деревьев, которые сдали жители города. В прошлом году в Львове было собрано и утилизировано более 30 тонн елок.

Демонтаж новогодней елки во Львове. Фото: Новинb.LIVE

Напомним, что в Киеве появилось 44 пункта приема новогодних елок для экологической утилизации. Они будут работать в течение января следующего года, елки пойдут на утилизацию для последующего использования в лесхозе.

Кроме того, после окончания новогодних праздников многие люди сталкиваются с проблемой утилизации живой елки. Чтобы не создавать возле мусорников свалку вечнозеленых красавиц, в Одессе открыли пункты, куда можно сдать хвойное дерево для переработки.