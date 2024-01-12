У Львові розібрали головну ялинку міста

У Львові розбирають ялинку. Фото: Новини.LIVE

У Львові нещодавно демонтували головну новорічну ялинку, яка понад місяць була окрасою головної площі біля Оперного театру. Що ж буде із зеленими деревами далі?

Глава місцевого департаменту культури Софія Ліщинська в інтерв'ю для Новини.LIVE поділилася планами з переробки дерева.

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Ліщинська повідомила, що більші частини ялинки будуть перероблені на дрова для обігріву теплиць комунального підприємства "Зелений Львів". Дрібні ж елементи будуть використані як мульча для підживлення чагарників та дерев у львівських парках.

Також планується переробка на дрова та мульчу та тих новорічних дерев, які здали мешканці міста. Торік у Львові було зібрано та утилізовано понад 30 тонн ялинок.

Демонтаж новорічної ялинки у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у Києві з'явилося 44 пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації. Вони працюватимуть упродовж січня наступного року, ялинки підуть на утилізацію для подальшого використання у лісгоспі.

Крім того, після закінчення новорічних свят багато людей стикаються з проблемою утилізації живої ялинки. Щоб не створювати біля смітників сміттєзвалище вічнозелених красунь, в Одесі відкрили пункти, куди можна здати хвойне дерево для переробки.