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Во Львове расторгли договор о строительстве ЖК на месте военного городка

15 января 2024 11:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове расторгли договор о строительстве ЖК на месте военного городка
Визуализация ЖК "Львовская мечта". Фото: ЛУН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На Львовщине суд признал недействительным и расторг договор о застройке жилого комплекса на месте бывшего военного городка. Соглашение, заключенное в 2016 году между Минобороны и "Энерджи Плюс Украина", было подписано с нарушениями.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

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О каком участке для застройки идет речь

Отмечается, что речь идет о участке на улице Княгини Ольги, 1-5, где когда-то был военный городок №1.

Еще в 2016 году тогдашний министр обороны Степан Полторак поручил Владимиру Винарскому, руководителю Западного управления капитального строительства, разработать необходимую документацию на данный участок Минобороны. Там хотели построить жилищный комплекс.

В конкурсе на инвестора для строительства ЖК выиграла компания "Энерджи Плюс Украина".

В том же году между компанией и министерством был заключен договор. В то же время, застройщик в обмен на земельный участок должен был погасить задолженность перед работниками Минобороны, сумма которой составила 75 тысяч гривен. Кроме этого, компания должна была выделить военным квартиру на общую сумму 434 тысяч гривен.

Расследование против "Энерджи Плюс Украина"

В 2018 году компанию "Энерджи Плюс Украина" оштрафовали на 3,5 миллиона гривен за то, что застройщик начал работы без разрешений.

Впоследствии, в 2019 году, ДБР начало расследование строительства ЖК "Львовская мечта" из-за того, что должностные лица Западного управления капитального строительства Минобороны вышли за пределы своих полномочий. Как известно, земельный участок был передан частной компании безвозмездно, в то время как рыночная стоимость земли составляла более 45 миллионов.

Договор о строительстве сочли недействительным

В связи с этим прокуратура Западного региона обратилась в суд с требованием расторгнуть договор между компанией и Минобороны. Сделать это удалось не с первого раза, впрочем, в 2021 году Западный апелляционный хозяйственный суд признал соглашение о строительстве недействительным.

В то же время прокуратура пыталась вернуть земельный участок в государственную собственность из-за того, что территорию Минобороны передали под строительство с нарушениями. Прокуроры через суд обязали "Энерджи плюс Украина" демонтировать забор на участке и освободить его.

Учитывая это, в суде повторно признали договор недействительным.

Напомним, компания "Киевметрострой" получила распоряжение и аванс более 4 млрд грн для строительства метро на Виноградаре. Однако работы так и не начались, а имеющая российский след компания через офшоры вывели деньги даже во время войны.

Также в Киеве будут судить бывшего депутата Киевсовета за самовольное строительство на коммунальной земле в одном из районов столицы. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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