У Львові розірвали договір про будівництво ЖК на місці військового містечка

Візуалізація ЖК "Львівська мрія". Фото: ЛУН

На Львівщині суд визнав недійсним та розірвав договір, що стосується забудови житлового комплексу на місці колишнього військового містечка. Угода, що була укладена у 2016 році між Міноборони та "Енерджі Плюс Україна", була підписана з порушеннями.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

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Про яку ділянку для забудови йдеться

Зазначається, що йдеться про ділянку на вулиці Княгині Ольги, 1-5, де колись було військове містечко №1.

Ще у 2016 році тодішній міністр оборони Степан Полторак доручив Володимиру Винарському керівнику Західного управління капітального будівництва розробити необхідну документацію на дану ділянку Міноборони. Там хотіли побудувати житловий комплекс.

У конкурсі на інвестора для будівництва ЖК виграла компанія "Енерджі Плюс Україна".

У тому ж році між компанією та міністерством був укладений договір. Водночас забудовник в обмін на земельну ділянку мав погасити заборгованість перед працівниками Міноборони, сума якої склала 75 тисяч гривень. Окрім цього, компанія мала виділити військовим квартиру на загальну суму 434 тисячі гривень.

Розслідування проти "Енерджі Плюс Україна"

У 2018 компанію "Енерджі Плюс Україна" оштрафували на 3,5 мільйони гривень за те, що забудовник розпочав роботи без дозволів.

Згодом, у 2019 році, ДБР розпочало розслідування щодо будівництва ЖК "Львівська мрія" через те, що посадовці Західного управління капітального будівництва Міноборони вийшли за межі своїх повноважень. Як відомо, земельну ділянку передали приватній компанії безоплатно, в той час як ринкова вартість землі становила понад 45 мільйонів.

Договір про будівництво визнали недійсним

У зв'язку з цим прокуратура Західного регіону звернулася до суду з вимогою скасувати договір між компанією та Міноборони. Зробити це вдалося не з першого разу, втім, у 2021 році Західний апеляційний господарський суд таки визнав угоду про будівництво недійсною.

У той же час, прокуратура намагалася повернути земельну ділянку у державну власність через те, що територію Міноборони передали під будівництво з порушеннями. Прокурори через суд зобов'язали "Енерджі плюс Україна" демонтувати паркан на ділянці та звільнити її.

Враховуючи це, у Господарському суді повторно визнали договір недійсним.

Нагадаємо, компанія "Київметробуд" отримала розпорядження та аванс понад 4 млрд грн для будівництва метро на Виноградар. Однак роботи так і не почалися, а компанія, яка має російський слід, через офшори вивели гроші навіть під час війни.

Також у Києві судитимуть колишнього депутата Київради за самовільне будівництво на комунальній землі в одному з районів столиці. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.