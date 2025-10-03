Lviv BookForum 2025 — во Львове стартовал международный книжный фестиваль

Во Львове начался международный книжный фестиваль — фото
Во Львове начался международный книжный фестиваль Lviv BookForum 2025. Он продлится со 2 по 5 октября.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Международный книжный фестиваль Lviv BookForum 2025
Форум соберет авторов, издателей и читателей из разных стран мира. В программе более 350 мероприятий, в частности:
- дискуссии;
- презентации книжных новинок;
- публичные интервью с известными писателями.
Среди гостей есть лауреат Букеровской премии Бернардин Эваристо и другие международные авторы.
Кроме того, гости форума поделились своими мыслями о форуме. Они оценили его положительно.
"Я очень рада, что так много людей посещают это мероприятие", — рассказала одна из женщин.
Напомним, в Украине стартовала инициатива "Дом украинской книги", призванная поддержать публичные библиотеки в восстановлении книжных фондов после массового изъятия литературы на русском языке.
А в конце сентября в Киеве состоялся фестиваль "Книжная страна". В частности, там состоялась лекция главного редактора Новини.LIVE Елены Халик.
