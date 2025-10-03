Lviv BookForum 2025 — во Львове стартовал международный книжный фестиваль

Международный книжный фестиваль во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове начался международный книжный фестиваль Lviv BookForum 2025. Он продлится со 2 по 5 октября.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Международный книжный фестиваль Lviv BookForum 2025

Форум соберет авторов, издателей и читателей из разных стран мира. В программе более 350 мероприятий, в частности:

дискуссии;

презентации книжных новинок;

публичные интервью с известными писателями.

Среди гостей есть лауреат Букеровской премии Бернардин Эваристо и другие международные авторы.

Кроме того, гости форума поделились своими мыслями о форуме. Они оценили его положительно.

"Я очень рада, что так много людей посещают это мероприятие", — рассказала одна из женщин.

Напомним, в Украине стартовала инициатива "Дом украинской книги", призванная поддержать публичные библиотеки в восстановлении книжных фондов после массового изъятия литературы на русском языке.

А в конце сентября в Киеве состоялся фестиваль "Книжная страна". В частности, там состоялась лекция главного редактора Новини.LIVE Елены Халик.