Главная Львов Во Львове начался международный книжный фестиваль — фото

Во Львове начался международный книжный фестиваль — фото

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 20:28
Lviv BookForum 2025 — во Львове стартовал международный книжный фестиваль
Международный книжный фестиваль во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове начался международный книжный фестиваль Lviv BookForum 2025. Он продлится со 2 по 5 октября.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте также:

Международный книжный фестиваль Lviv BookForum 2025

Форум соберет авторов, издателей и читателей из разных стран мира. В программе более 350 мероприятий, в частности:

  • дискуссии;
  • презентации книжных новинок;
  • публичные интервью с известными писателями.
Міжнародний книжковий фестиваль у Львові
Lviv BookForum 2025. Фото: Новини.LIVE
Міжнародний книжковий фестиваль
Фестиваль во Львове. Фото: Новини.LIVE

Среди гостей есть лауреат Букеровской премии Бернардин Эваристо и другие международные авторы.

Львівʼяни на міжнародному книжковому фестивалі
Lviv BookForum 2025. Фото: Новини.LIVE
Lviv BookForum 2025
Международный книжный фестиваль во Львове. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, гости форума поделились своими мыслями о форуме. Они оценили его положительно.

Фестиваль Lviv BookForum 2025
Книжный фестиваль. Фото: Новини.LIVE
У Львові проходить Lviv BookForum 2025
Львовяне на международном книжном фестивале. Фото: Новини.LIVE
Форум Lviv BookForum 2025
Международный книжный фестиваль во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Я очень рада, что так много людей посещают это мероприятие", — рассказала одна из женщин.

Напомним, в Украине стартовала инициатива "Дом украинской книги", призванная поддержать публичные библиотеки в восстановлении книжных фондов после массового изъятия литературы на русском языке.

А в конце сентября в Киеве состоялся фестиваль "Книжная страна". В частности, там состоялась лекция главного редактора Новини.LIVE Елены Халик.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
