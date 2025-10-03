Lviv BookForum 2025 — у Львові стартував міжнародний книжковий фестиваль

Міжнародний книжковий фестиваль у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові розпочався міжнародний книжковий фестиваль Lviv BookForum 2025. Він триватиме з 2 по 5 жовтня.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Міжнародний книжковий фестиваль Lviv BookForum 2025

Форум збере авторів, видавців та читачів з різних країн світу. У програмі є понад 350 заходів, зокрема:

дискусії;

презентації книжкових новинок;

публічні інтерв’ю з відомими письменниками.

Lviv BookForum 2025. Фото: Новини.LIVE

Фестиваль у Львові. Фото: Новини.LIVE

Серед гостей є лауреатка Букерівської премії Бернардін Еварісто та інші міжнародні автори.

Lviv BookForum 2025. Фото: Новини.LIVE

Міжнародний книжковий фестиваль у Львові. Фото: Новини.LIVE

Крім того, гості форуму поділилися своїми думками про форум. Вони оцінили його позитивно.

Книжковий фестиваль. Фото: Новини.LIVE

Львівʼяни на міжнародному книжковому фестивалі. Фото: Новини.LIVE

Міжнародний книжковий фестиваль у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Я дуже радію, що так багато людей відвідують цей захід", — розповіла одна з жінок.

Нагадаємо, в Україні стартувала ініціатива "Будинок української книги", покликана підтримати публічні бібліотеки у відновленні книжкових фондів після масового вилучення літератури російською мовою.

А наприкінці вересня у Києві відбувся фестиваль "Книжкова країна". Зокрема, там відбулася лекція головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік.