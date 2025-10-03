Lviv BookForum 2025 — у Львові стартував міжнародний книжковий фестиваль

У Львові розпочався міжнародний книжковий фестиваль — фото
У Львові розпочався міжнародний книжковий фестиваль Lviv BookForum 2025. Він триватиме з 2 по 5 жовтня.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Міжнародний книжковий фестиваль Lviv BookForum 2025
Форум збере авторів, видавців та читачів з різних країн світу. У програмі є понад 350 заходів, зокрема:
- дискусії;
- презентації книжкових новинок;
- публічні інтерв’ю з відомими письменниками.
Серед гостей є лауреатка Букерівської премії Бернардін Еварісто та інші міжнародні автори.
Крім того, гості форуму поділилися своїми думками про форум. Вони оцінили його позитивно.
"Я дуже радію, що так багато людей відвідують цей захід", — розповіла одна з жінок.
Нагадаємо, в Україні стартувала ініціатива "Будинок української книги", покликана підтримати публічні бібліотеки у відновленні книжкових фондів після масового вилучення літератури російською мовою.
А наприкінці вересня у Києві відбувся фестиваль "Книжкова країна". Зокрема, там відбулася лекція головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік.
Читайте Новини.LIVE!