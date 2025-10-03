Відео
Головна Львів У Львові розпочався міжнародний книжковий фестиваль — фото

У Львові розпочався міжнародний книжковий фестиваль — фото

Дата публікації: 3 жовтня 2025 20:28
Lviv BookForum 2025 — у Львові стартував міжнародний книжковий фестиваль
Міжнародний книжковий фестиваль у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові розпочався міжнародний книжковий фестиваль Lviv BookForum 2025. Він триватиме з 2 по 5 жовтня. 

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

Міжнародний книжковий фестиваль Lviv BookForum 2025

Форум збере авторів, видавців та читачів з різних країн світу. У програмі є понад 350 заходів, зокрема:

  • дискусії;
  • презентації книжкових новинок;
  • публічні інтерв’ю з відомими письменниками.
Міжнародний книжковий фестиваль у Львові
Lviv BookForum 2025. Фото: Новини.LIVE
Міжнародний книжковий фестиваль
Фестиваль у Львові. Фото: Новини.LIVE

Серед гостей є лауреатка Букерівської премії Бернардін Еварісто та інші міжнародні автори.

Львівʼяни на міжнародному книжковому фестивалі
Lviv BookForum 2025. Фото: Новини.LIVE
Lviv BookForum 2025
Міжнародний книжковий фестиваль у Львові. Фото: Новини.LIVE

Крім того, гості форуму поділилися своїми думками про форум. Вони оцінили його позитивно.

Фестиваль Lviv BookForum 2025
Книжковий фестиваль. Фото: Новини.LIVE
У Львові проходить Lviv BookForum 2025
Львівʼяни на міжнародному книжковому фестивалі. Фото: Новини.LIVE
Форум Lviv BookForum 2025
Міжнародний книжковий фестиваль у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Я дуже радію, що так багато людей відвідують цей захід", — розповіла одна з жінок.

Нагадаємо, в Україні стартувала ініціатива "Будинок української книги", покликана підтримати публічні бібліотеки у відновленні книжкових фондів після масового вилучення літератури російською мовою. 

А наприкінці вересня у Києві відбувся фестиваль "Книжкова країна". Зокрема, там відбулася лекція головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік.

Львів книги фестиваль інтерв'ю презентація
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
