Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове начнется кастинг конкурса "Мисс Львов" — названа дата arrow

Во Львове начнется кастинг конкурса "Мисс Львов" — названа дата

6 марта 2024 16:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во Львове начнется кастинг конкурса "Мисс Львов" — названа дата
Участницы конкурса красоты. Иллюстративное фото: fakty.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львове начинается отбор женщин на конкурс красоты. Кастинг на "Мисс Львов 2024" состоится 14 марта.

Об этом сообщили организаторы конкурса красоты в Instagram.

Читайте также:

Кастинг конкурса красоты "Мисс Львов 2024"

Как указывают организаторы, кастинг состоится в 16:00 14 марта в кафе Glory Cafе во Львове. В этом году конкурс имеет благотворительную цель — все средства с его проведения будут направлены в фонд "Мой папа защищает Украину". Финал конкурса состоится в элитном загородном комплексе Emily Resort.

Будущие участницы должны отвечать следующим критериям:

  • возраст от 16 до 24 лет;
  • незамужние;
  • рост от 170 сантиметров.

Целью организаторов является поиск не только красивой девушки, но и умной и имеющей активную гражданскую позицию. Также победительница конкурса должна быть доброй и эрудированной.

Объявление о кастинге
Объявление о кастинге. Фото: "Мисс Львов"

Чтобы попасть на кастинг девушки должны заполнить анкету, получить порядковый номер и ждать результатов. Кастинг будет проходить в два этапа.

На первом этапе состоится отборочный тур, где девушек представят жюри. Участницы будут отвечать на вопросы, а жюри будет оценивать их внешность и умственные качества.

На втором этапе у девушек планируется фотосессия и отбор в финал.

Напомним, на конкурсе красоты в Японии в 2024 году победила девушка с украинскими корнями. Ее победа стала причиной скандала в соцсетях.

Также мы писали, что участница от Украины на конкурсе "Мисс Европа 2024" Милена Мельничук рассказала о том, сколько ей пришлось потратить средств на подготовку к соревнованиям.

Львов
конкурс красоты
Украина
женщины
красота
конкурс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд