Во Львове начнется кастинг конкурса "Мисс Львов" — названа дата

Участницы конкурса красоты. Иллюстративное фото: fakty.com

Во Львове начинается отбор женщин на конкурс красоты. Кастинг на "Мисс Львов 2024" состоится 14 марта.

Об этом сообщили организаторы конкурса красоты в Instagram.

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Кастинг конкурса красоты "Мисс Львов 2024"

Как указывают организаторы, кастинг состоится в 16:00 14 марта в кафе Glory Cafе во Львове. В этом году конкурс имеет благотворительную цель — все средства с его проведения будут направлены в фонд "Мой папа защищает Украину". Финал конкурса состоится в элитном загородном комплексе Emily Resort.

Будущие участницы должны отвечать следующим критериям:

возраст от 16 до 24 лет;

незамужние;

рост от 170 сантиметров.

Целью организаторов является поиск не только красивой девушки, но и умной и имеющей активную гражданскую позицию. Также победительница конкурса должна быть доброй и эрудированной.

Объявление о кастинге. Фото: "Мисс Львов"

Чтобы попасть на кастинг девушки должны заполнить анкету, получить порядковый номер и ждать результатов. Кастинг будет проходить в два этапа.

На первом этапе состоится отборочный тур, где девушек представят жюри. Участницы будут отвечать на вопросы, а жюри будет оценивать их внешность и умственные качества.

На втором этапе у девушек планируется фотосессия и отбор в финал.

Напомним, на конкурсе красоты в Японии в 2024 году победила девушка с украинскими корнями. Ее победа стала причиной скандала в соцсетях.

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