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У Львові розпочнеться кастинг конкурсу "Міс Львів" — названо дату

6 березня 2024 16:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Львові розпочнеться кастинг конкурсу "Міс Львів" — названо дату
Учасниці конкурсу краси. Ілюстративне фото: fakty.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Львові розпочинається відбір жінок на конкурс краси. Кастинг на "Міс Львів 2024" відбудеться 14 березня.

Про це повідомили організатори конкурсу краси у Instagram.

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Кастинг конкурсу краси "Міс Львів 2024"

Як вказують організатори, кастинг відбудеться о 16:00 14 березня у кав'ярні Glory Cafе у Львові. Цьогоріч конкурс має благодійну ціль — всі кошти з його проведення будуть спрямовані у фонд "Мій тато захищає Україну". Фінал конкурсу відбудеться в елітному заміському комплексі відпочинку Emily Resort.

Майбутні учасниці мають відповідати таким критеріям:

  • вік від 16 до 24 роки;
  • неодружені;
  • зріст від 170 сантиметрів.

Метою організаторів є пошук не лише красивої дівчини, але й розумної та тієї, що має активну громадянську позицію. Також переможниця конкурсу має бути доброю та ерудованою.

Оголошення про кастинг
Оголошення про кастинг. Фото: "Міс Львів"

Щоб потрапити на кастинг, дівчата мають заповнити анкету, отримати порядковий номер та очікувати на результати. Кастинг проходитиме у два етапи.

На першому етапі відбудеться відбірковий тур, де дівчат представлять журі. Учасниці відповідатимуть на питання, а журі оцінюватимуть їх зовнішність та розумові якості.

На другому етапі у дівчат планується фотосесія та відбір до фіналу.

Нагадаємо, на конкурсі краси в Японії у 2024 році перемогла дівчина з українським корінням. Її перемога стала причиною для скандалу у соцмережах.

Також ми писали, що учасниця від України на конкурсі "Міс Європа 2024" Мілена Мельничук розповіла про те, скільки їй довелося витрати коштів на підготовку до змагань.

Львів
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