У Львові розпочнеться кастинг конкурсу "Міс Львів" — названо дату
У Львові розпочинається відбір жінок на конкурс краси. Кастинг на "Міс Львів 2024" відбудеться 14 березня.
Про це повідомили організатори конкурсу краси у Instagram.
Кастинг конкурсу краси "Міс Львів 2024"
Як вказують організатори, кастинг відбудеться о 16:00 14 березня у кав'ярні Glory Cafе у Львові. Цьогоріч конкурс має благодійну ціль — всі кошти з його проведення будуть спрямовані у фонд "Мій тато захищає Україну". Фінал конкурсу відбудеться в елітному заміському комплексі відпочинку Emily Resort.
Майбутні учасниці мають відповідати таким критеріям:
- вік від 16 до 24 роки;
- неодружені;
- зріст від 170 сантиметрів.
Метою організаторів є пошук не лише красивої дівчини, але й розумної та тієї, що має активну громадянську позицію. Також переможниця конкурсу має бути доброю та ерудованою.
Щоб потрапити на кастинг, дівчата мають заповнити анкету, отримати порядковий номер та очікувати на результати. Кастинг проходитиме у два етапи.
На першому етапі відбудеться відбірковий тур, де дівчат представлять журі. Учасниці відповідатимуть на питання, а журі оцінюватимуть їх зовнішність та розумові якості.
На другому етапі у дівчат планується фотосесія та відбір до фіналу.
Нагадаємо, на конкурсі краси в Японії у 2024 році перемогла дівчина з українським корінням. Її перемога стала причиною для скандалу у соцмережах.
Також ми писали, що учасниця від України на конкурсі "Міс Європа 2024" Мілена Мельничук розповіла про те, скільки їй довелося витрати коштів на підготовку до змагань.
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