Во Львове разыскали "тиктокера", который хвастался нарушением ПДД

Задержанный правонарушитель и полицейский. Фото: facebook.com/lvivpolice

Полицейские во Львове разыскали водителя микроавтобуса, который хвастался нарушениями правил дорожного движения в социальной сети TikTok. Мужчина показывал, как он объезжал пробку по встречной полосе и обочине, игнорировал запрещенный сигнал светофора и создавал аварийные ситуации.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Видео с нарушением ПДД

В патрульной полиции Львовской области рассказали, что 24-летний мужчина опубликовал видео в своих соцсетях, как он грубо нарушил ПДД на автомобиле Mercedes-Benz 412D. Правоохранители установили, что нарушение произошло 9 сентября. Водитель ехал на красный сигнал светофора и создавал аварийные ситуации.

Скриншот с видео нарушителя. Фото: facebook.com/lvivpolice

Мужчина неоднократно публиковал свои нарушения ПДД в TikTok.

"Патрульные установили личность нарушителя, разыскали его и привлекли к ответственности. 24-летний мужчина признал, что нарушил и даже извинялся. На него вынесли объединенное постановление по нескольким статьям. Надеемся, что для мужчины это станет уроком и он поймет, что нарушил — отвечай!" — говорится в сообщении.

Пост патрульной полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, в сети распространяется видео, на котором гражданский мужчина во Львове обругал военного. Произошло это на автомобильной дороге, во время того, как два автомобиля попали в ДТП.

Также мы писали, что 8 сентября в Киевской области в Погребах произошло жуткое ДТП. Автомобиль сгорел дотла, есть жертвы.