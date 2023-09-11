У Львові розшукали "тіктокера", який хизувався порушенням ПДР
Поліцейські у Львові розшукали водія мікроавтобуса, який хизувався порушеннями правил дорожнього руху у соціальній мережі TikTok. Чоловік показував, як він об’їжджав затор по зустрічній смузі та узбіччі, ігнорував заборонений сигнал світлофора та створював аварійні ситуації.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
Відео з порушенням ПДР
У патрульній поліції Львівської області розповіли, що 24-річний чоловік опублікував відео у своїх соцмережах, як він грубо порушив ПДР на авто Mercedes-Benz 412D. Правоохоронці встановили, що порушення сталося 9 вересня. Водій їхав на червоний сигнал світлофора та створював аварійні ситуації.
Чоловік неодноразово публікував свої порушення ПДР у TikTok.
@stop_d.v.a
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"Патрульні встановили особу порушника, розшукали його та притягнули до відповідальності. 24-річний чоловік визнав, що порушив і навіть вибачався. На нього винесли об'єднану постанову за кількома статтями. Сподіваємося, що для чоловіка це стане уроком і він зрозуміє, що порушив — відповідай!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у мережі поширюється відео, на якому цивільний чоловік у Львові облаяв військового. Сталося це на автомобільній дорозі, під час того, як дві автівки потрапили в ДТП.
Також ми писали, що 8 вересня у Київській області в Погребах сталась моторошна ДТП. Автівка згоріла вщент, є жертви.