Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове СБУ ликвидировала очередную схему для уклонистов — как она работала arrow

Во Львове СБУ ликвидировала очередную схему для уклонистов — как она работала

12 июля 2024 14:09
Дмитрий Галушка - Редактор
Во Львове разоблачили схему для ухилянцев
Сотрудник СБУ. Фото иллюстративное: СБУ
Дмитрий Галушка - Редактор

Во Львове Служба безопасности Украины задержала очередного организатора схем уклонения от мобилизации в ряды Вооруженных сил. За свои услуги мужчина хотел получить 5500 долларов.

Об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области в пятницу, 12 июля.

Читайте также:

Ликвидирована схема уклонистов

СБУ ликвидировала очередную схему, позволяющую уклонистам избежать призыва. В результате проведения комплексных мероприятий задержан 25-летний сотрудник одного из пожарно-спасательных отрядов ГСЧС во Львовской области.

За 5500 долларов США злоумышленник обещал мужчине призывного возраста помочь в получении временной отсрочки от мобилизации.

Делок гарантировал, что оказывает влияние на должностных лиц в районном ТЦК и СП и благодаря этому поможет военнообязанному обновить данные и сделать документы без его присутствия.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность и задержали злоумышленника "на горячем" при передаче всей суммы неправомерной выгоды.

Задержанному доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время продолжается следствие по привлечению к ответственности и других возможных участников преступной схемы.

схема для уклоняемых
Задержанный в автомобиле. Фото: СБУ
уклонять схема
Задержанный сотрудник ГСЧС. Фото: СБУ

Напомним, сейчас организаторы схем для уклонистов начали собирать сразу по 40 и более людей для одновременного пересечения границы.

Также мы писали, что в Закарпатье четверо уклонистов заплатили местному жителю, чтобы тот провел их до границы. Также мужчина снарядил "клиентов" надувными кругами, чтобы те могли переплыть Тису.

СБУ Львов ГСЧС мобилизация ТЦК и СП уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля