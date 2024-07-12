Во Львове разоблачили схему для ухилянцев

Сотрудник СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

Во Львове Служба безопасности Украины задержала очередного организатора схем уклонения от мобилизации в ряды Вооруженных сил. За свои услуги мужчина хотел получить 5500 долларов.

Об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области в пятницу, 12 июля.

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Ликвидирована схема уклонистов

СБУ ликвидировала очередную схему, позволяющую уклонистам избежать призыва. В результате проведения комплексных мероприятий задержан 25-летний сотрудник одного из пожарно-спасательных отрядов ГСЧС во Львовской области.

За 5500 долларов США злоумышленник обещал мужчине призывного возраста помочь в получении временной отсрочки от мобилизации.

Делок гарантировал, что оказывает влияние на должностных лиц в районном ТЦК и СП и благодаря этому поможет военнообязанному обновить данные и сделать документы без его присутствия.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность и задержали злоумышленника "на горячем" при передаче всей суммы неправомерной выгоды.

Задержанному доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время продолжается следствие по привлечению к ответственности и других возможных участников преступной схемы.

Задержанный в автомобиле. Фото: СБУ

Задержанный сотрудник ГСЧС. Фото: СБУ

Напомним, сейчас организаторы схем для уклонистов начали собирать сразу по 40 и более людей для одновременного пересечения границы.

Также мы писали, что в Закарпатье четверо уклонистов заплатили местному жителю, чтобы тот провел их до границы. Также мужчина снарядил "клиентов" надувными кругами, чтобы те могли переплыть Тису.