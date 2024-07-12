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У Львові СБУ ліквідувала чергову схему для ухилянтів — як вона працювала

12 липня 2024 14:09
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Львові викрили схему для ухилянтів
Співробітник СБУ. Фото ілюстративне: СБУ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Львові Служба безпеки України затримала чергового організатора схем ухилення від мобілізації до лав Збройних сил. За свої послуги чоловік хотів отримати 5500 доларів.

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області у п'ятницю, 12 липня.

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СБУ ліквідувала чергову схему, яка давала змогу ухилянтам уникнути призову. Внаслідок проведення комплексних заходів затримано 25-річного співробітника одного із пожежно-рятувальних загонів ДСНС у Львівській області.

За 5500 доларів США зловмисник обіцяв чоловіку призивного віку посприяти в отриманні тимчасової відстрочки від мобілізації.

Ділок гарантував, що має вплив на службових осіб у районному ТЦК та СП і завдяки цьому допоможе військовозобов’язаному оновити дані та зробити документи без його присутності.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали зловмисника "на гарячому" під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.

Затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Наразі триває слідство для притягнення до відповідальності й інших можливих учасників злочинної схеми.

схема для ухилянтів
Затриманий в автомобілі. Фото: СБУ
ухилянти схема
Затриманий співробітник ДСНС. Фото: СБУ

Нагадаємо, зараз організатори схем для ухилянтів почали збирати одразу по 40 та більше людей для одночасного перетину кордоні.

Також ми писали, що на Закарпатті четверо ухилянтів заплатили місцевому мешканцю, щоб той провів їх до кордону. Також чоловік спорядив "клієнтів" надувними кругами, щоб ті могли перепливти Тису.

СБУ Львів ДСНС мобілізація ТЦК та СП ухилянти

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