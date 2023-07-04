Во Львове сессия областного совета началась с повесток: детали

Депутаты ЛОР в сессионном зале. Фото: ЛОР

Сегодня, 4 июля, перед началом сессионного заседания на улице депутатам Львовского областного совета вручили повестки от территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

О том, что сегодня во время сессии депутатам раздали повестки сообщил Иосиф Сытник.

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"Сессия областного совета начинается со встречи с представителями ТЦК Львова. Депутатам вручили повестки. Слава Украине", — говорится в сообщении.

Скрин из сообщения депутата Иосифа Сытника

Новини.LIVE подтвердили информацию о раздаче повесток

Новини.LIVE в пресс-службе Львовского областного совета подтвердили информацию о том, что сегодня перед началом сессионного заседания на улице были представители ТЦК.

"Перед началом сессионного заседания на улице были представители ТЦК, но в сессионном зале — не было. Кроме того, во время сессии депутаты повестки не получали. Кто еще из депутатов ЛОР получил повестку пока неизвестно", — говорится в сообщении.

Добавим, в связи с длительной полномасштабной войной против Украины — Указом Президента Украины №254/2023 продления срока действия военного положения в Украине и общей мобилизации — до 18 августа 2023 года.

Напомним, мы ранее писали, могут ли работники ТЦК вторгаться в жилье. После появления скандального видео, где работники ТЦК врываются в жилье мужчины, чтобы вручить повестку, юрист рассказал, законно ли военным заходить без разрешения в частное жилье.

Также мы писали сколько украинских мужчин добровольно приходят в ТЦК.

Ранее в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько рассказал, что будет, если человек не стал вовремя на военный учет.