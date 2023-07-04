У Львові сесія обласної ради розпочалась з повісток: деталі

Депутати ЛОР у сесійній залі. Фото: ЛОР

Сьогодні, 4 липня, перед початком сесійного засідання на вулиці депутатам Львівської обласної ради вручили повістки від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про те, що сьогодні під час сесії депутатам роздали повістки повідомив Йосиф Ситник.

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"Сесія обласної ради починається із зустрічі з представниками ТЦК Львова. Депутатам вручили повістки. Слава Україні", — йдеться у повідомленні.

Скрін з допису депутата Йосифа Ситника

Новини.LIVE підтвердили інформацію про роздачу повісток

Новини.LIVE у пресслужбі Львіської обласної ради підтвердили інформацію про те, що сьогодні перед початком сесійного засідання на вулиці були представники ТЦК.

"Перед початком сесійного засідання на вулиці були представники ТЦК, але у сесійній залі — не було. Окрім того, під час сесії депутати повістки не отримували. Хто ще з депутатів ЛОР отримав повітку поки що невідомо", — йдеться у повідомленні.

Додамо, у зв’язку з тривалою повномасштабною війною проти України — Указом Президента України №254/2023 продовження строк дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації — до 18 серпня 2023 року.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи можуть працівники ТЦК вриватись до житла. Після появи скандального відео, де працівники ТЦК вриваються до житла чоловіка, аби вручити повістку, юрист розповів, чи законно військкомам заходити без дозволу до приватного житла.

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