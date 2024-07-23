Во Львове мошенник выманил у военных 89 тыс. гривен на авто из-за границы

Тест-драйв перед отправкой авто на фронт. Фото: DW

Во Львове злоумышленник обманным путем завладел деньгами военнослужащих. Мужчина пообещал пригнать автомобиль из-за границы для нужд бригады и скрылся после получения денег. Подозреваемого в мошенничестве ждет суд.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины во вторник, 23 июля.

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По данным полиции, 33-летний львовянин пообещал военнослужащему за 89 тыс. гривен купить и пригнать из-за границы автомобиль Honda CR-V для нужд бригады, в которой тот служит. Однако после перевода средств на банковскую карту злоумышленник на связь больше не выходил. Деньги присвоил и потратил на собственные нужды.

Что угрожает подозреваемому

Личность подозреваемого установлена, досудебное расследование уже завершено. Дело направлено в суд. Обвиняемому в мошенничестве ограничение свободы сроком до трех лет.

Сообщение полиции Львовщины. Фото: скриншот

Напомним, житель Ровенской области, ранее осужденный и отбывавший испытательный срок, решил нажиться на войне и разместил фейковое объявление о сборе на дроны для ВСУ. Сарненский районный суд Ровенской области наказал преступника, присвоившего собранные средства на сумму около 1 500 гривен.

В Киеве директор благотворительного фонда присвоила средства, которые были назначены на закупку дронов для ВСУ. Правоохранители сообщили ей о подозрении.

Ранее мы сообщали, что СБУ и Национальная полиция задержали в Днепре мошенников, похищавших деньги с банковских счетов погибших воинов ВСУ. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.