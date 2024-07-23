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У Львові шахрай пообіцяв військовому автівку для фронту та зник із майже 90 тис. гривень

23 липня 2024 21:37
Галина Шподарева - редактор
У Львові шахрай видурив у військових 89 тис. гривень на авто з-за кордону
Тест-драйв перед відправленням авто на фронт. Фото: DW
Галина Шподарева - редактор

У Львові зловмисник обманним шляхом заволодів грошима військовослужбовців. Чоловік пообіцяв пригнати автівку з-за кордону для потреб бригади та зник після отримання грошей. На підозрюваного в шахрайстві чекає суд. 

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини у вівторок, 23 липня. 

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За даними поліції, 33-річний львів’янин пообіцяв військовослужбовцю за 89 тис. гривень купити та пригнати з-за кордону автомобіль Honda CR-V для потреб бригади, в якій той служить. Однак після отримання коштів на банківську картку зловмисник на зв’язок більше не виходив. Гроші привласнив і витратив на власні потреби.

Що загрожує підозрюваному

Особу підозрюваного встановили, досудове розслідування вже завершене. Справу скеровано до суду. Обвинуваченому в шахрайстві обмеження волі на строк до трьох років.

У Львові шахрай пообіцяв військовому автівку для фронту та зник із майже 90 тис. гривень - фото 1
Допис поліції Львівщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, житель Рівненщини, що був раніше засуджений та відбував випробувальний термін, вирішив нажитись на війні та розмістив фейкове оголошення про збір на дрони для ЗСУ. Сарненський районний суд Рівненської області покарав злочинця, який привласнив зібрані кошти на суму близька 1 500 гривень.

У Києві директорка благодійного фонду привласнила кошти, які були призначені на закупівлю дронів для ЗСУ. Правоохоронці повідомили їй про підозру. 

Раніше ми повідомляли, що СБУ та Національна поліція затримали в Дніпрі шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ. Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення. 

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