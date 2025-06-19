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Главная Львов Во Львове мошенники получали квартиры — решение суда

Во Львове мошенники получали квартиры — решение суда

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Дата публикации 19 июня 2025 10:59
Во Львове разоблачили мошенническую схему с покупкой квартир
Покупатели, которые не получили свои квартиры. Фото: скриншот из видео
Ключові моменти Детали дела Решение суда

Во Львовской области судили женщину, которая фиктивно покупала квартиры в жилом комплексе и легализировала их через суд. Установлено, что все договоры купли-продажи были поддельными.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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Детали дела

В феврале 2024 года львовянка по просьбе знакомых была подставной покупательницей имущества в жилом комплексе "Зубра Дім" во Львове.

Она должна была приобрести квартиры по поддельным договорам купли-продажи, а затем через суд пыталась их легализовать и зарегистрировать право собственности.

Таким образом застройщика обманули более чем на 12 миллионов гривен. По данным следствия, все такие договоры были поддельными, поэтому женщине сообщили о подозрении в мошенничестве, а также во введении в заблуждение суда.

Решение суда

Во время следствия обвиняемая заключила с прокуратурой соглашение о признании вины. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободил ее от отбывания наказания и назначил два года испытательного срока.

Напомним, в Харьковской области мужчина из-за ошибки банкомата получил чужие средства.

А в Киеве под суд попал мужчина, который пытался подкупить сотрудника СБУ, чтобы россиянин получил украинское гражданство.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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