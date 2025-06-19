У Львові викрили шахрайську схему з купівлею квартир

У Львові шахраї отримували квартири — рішення суду
У Львівській області судили жінку, яка фіктивно купувала квартири в житловому комплексі та легалізовувала їх через суд. Встановлено, що всі договори купівлі-продажу були підробленими.
Про це пише ZAXID.NET.
Деталі справи
У лютому 2024 року львів'янка на прохання знайомих була підставною покупчинею майна у житловому комплексі "Зубра Дім" у Львові.
Вона мала придбати квартири за підробленими договорами купівлі-продажу, а потім через суд намагалась їх легалізувати й зареєструвати право власності.
Таким чином забудовника ошукали на понад 12 мільйонів гривень. За даними слідства, всі такі договори були підробленими, тому жінці повідомили про підозру в шахрайстві, а також у введенні в оману суду.
Рішення суду
Під час слідства обвинувачена уклала з прокуратурою угоду про визнання провини. Суд призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але звільнив її від відбування покарання та призначив два роки іспитового терміну.
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