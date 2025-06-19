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Головна Львів У Львові шахраї отримували квартири — рішення суду

У Львові шахраї отримували квартири — рішення суду

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Дата публікації: 19 червня 2025 10:59
У Львові викрили шахрайську схему з купівлею квартир
Покупці, які не отримали свої квартири. Фото: скриншот з відео
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

У Львівській області судили жінку, яка фіктивно купувала квартири в житловому комплексі та легалізовувала їх через суд. Встановлено, що всі договори купівлі-продажу були підробленими.

Про це пише ZAXID.NET.

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Деталі справи

У лютому 2024 року львів'янка на прохання знайомих була підставною покупчинею майна у житловому комплексі "Зубра Дім" у Львові.

Вона мала придбати квартири за підробленими договорами купівлі-продажу, а потім через суд намагалась їх легалізувати й зареєструвати право власності.

Таким чином забудовника ошукали на понад 12 мільйонів гривень. За даними слідства, всі такі договори були підробленими, тому жінці повідомили про підозру в шахрайстві, а також у введенні в оману суду.

Рішення суду

Під час слідства обвинувачена уклала з прокуратурою угоду про визнання провини. Суд призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але звільнив її від відбування покарання та призначив два роки іспитового терміну. 

Нагадаємо, у Харківській області чоловік через помилку банкомата отримав чужі кошти.

А у Києві під суд потрапив чоловік, який намагався підкупити співробітника СБУ, аби росіянин отримав українське громадянство.

суд квартири Львів забудовники майно судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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