У Львові викрили шахрайську схему з купівлею квартир

Покупці, які не отримали свої квартири. Фото: скриншот з відео

У Львівській області судили жінку, яка фіктивно купувала квартири в житловому комплексі та легалізовувала їх через суд. Встановлено, що всі договори купівлі-продажу були підробленими.

Про це пише ZAXID.NET.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У лютому 2024 року львів'янка на прохання знайомих була підставною покупчинею майна у житловому комплексі "Зубра Дім" у Львові.

Вона мала придбати квартири за підробленими договорами купівлі-продажу, а потім через суд намагалась їх легалізувати й зареєструвати право власності.

Таким чином забудовника ошукали на понад 12 мільйонів гривень. За даними слідства, всі такі договори були підробленими, тому жінці повідомили про підозру в шахрайстві, а також у введенні в оману суду.

Рішення суду

Під час слідства обвинувачена уклала з прокуратурою угоду про визнання провини. Суд призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але звільнив її від відбування покарання та призначив два роки іспитового терміну.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік через помилку банкомата отримав чужі кошти.

А у Києві під суд потрапив чоловік, який намагався підкупити співробітника СБУ, аби росіянин отримав українське громадянство.