Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове скоро заработает большая протезная мастерская UNBROKEN arrow

Во Львове скоро заработает большая протезная мастерская UNBROKEN

30 января 2024 14:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во Львове скоро заработает большая протезная мастерская UNBROKEN
Протезная мастерская UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadové
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Совсем скоро во Львове откроется большая протезная мастерская UNBROKEN. Уже в апреле здесь начнут собирать, примерять и подготавливать протезы украинцам, пострадавшим от войны.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте также:

Протезная мастерская UNBROKEN во Львове

Садовый рассказал, что уже в апреле в протезной мастерской начнут собирать, примерять и подготавливать протезы украинцам, пострадавшим от войны. В центре будут работать ребята, уже получившие протезы.

null
Протезная мастерская UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadové

"40 работников смогут делать в год 700-1000 протезов, но это очень условная цифра. Потому особенностью центра является то, что в нем протезисты со всего мира будут обучать будущих протезистов со всей Украины. Представьте, какая добавленная стоимость от помещения 1000 м²", — говорится в сообщении.

null
Встреча в протезной мастерской UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadové

Мэр Львова подчеркнул, что благодаря этому кто-то снова сделает здесь свой первый шаг, а кто-то наконец обнимет родного человека обеими руками.

Напомним, недавно во Львове защитник из Харькова Сергей Шикун, потерявший руку на войне, получил бионический протез. После этого он хочет вернуться на фронт, чтобы защищать Украину.

Львов
лечение
война в Украине
протезирование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме