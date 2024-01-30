Во Львове скоро заработает большая протезная мастерская UNBROKEN

Протезная мастерская UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadové

Совсем скоро во Львове откроется большая протезная мастерская UNBROKEN. Уже в апреле здесь начнут собирать, примерять и подготавливать протезы украинцам, пострадавшим от войны.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Протезная мастерская UNBROKEN во Львове

Садовый рассказал, что уже в апреле в протезной мастерской начнут собирать, примерять и подготавливать протезы украинцам, пострадавшим от войны. В центре будут работать ребята, уже получившие протезы.

Протезная мастерская UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadové

"40 работников смогут делать в год 700-1000 протезов, но это очень условная цифра. Потому особенностью центра является то, что в нем протезисты со всего мира будут обучать будущих протезистов со всей Украины. Представьте, какая добавленная стоимость от помещения 1000 м²", — говорится в сообщении.

Встреча в протезной мастерской UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadové

Мэр Львова подчеркнул, что благодаря этому кто-то снова сделает здесь свой первый шаг, а кто-то наконец обнимет родного человека обеими руками.

Напомним, недавно во Львове защитник из Харькова Сергей Шикун, потерявший руку на войне, получил бионический протез. После этого он хочет вернуться на фронт, чтобы защищать Украину.