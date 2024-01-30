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У Львові скоро запрацює велика протезна майстерня UNBROKEN

30 січня 2024 14:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Львові скоро запрацює велика протезна майстерня UNBROKEN
Протезна майстерня UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadovyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зовсім скоро у Львові запрацює велика протезна майстерня UNBROKEN. Вже в квітні тут почнуть збирати, приміряти та припасовувати протези українцям, які постраждали від війни.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий

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Протезна майстерня UNBROKEN у Львові

Садовий розповів, що вже в квітні у протезній майстерні почнуть збирати, приміряти та припасовувати протези українцям, які постраждали від війни. В центрі працюватимуть хлопці та дівчата, які вже отримали протези.

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Протезна майстерня UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadovyi

"40 працівників зможуть робити в рік 700-1000 протезів, але це дуже умовна цифра. Бо особливістю центру є те, що в ньому протезисти з усього світу навчатимуть майбутніх протезистів з  усієї України. Уявіть, яка додана вартість від приміщення 1000 м²", — йдеться у повідомленні. 

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Зустріч у протезній майстерні UNBROKEN. Фото: t.me/andriysadovyi

Міський голова Львова наголосив, що завдяки цьому хтось знову зробить тут свій перший крок, а хтось нарешті обійме рідну людину обома руками.

Нагадаємо, нещодавно у Львові захисник з Харкова Сергій Шикун, який втратив руку на війні, отримав біонічний протез. Після цього він хоче повернутися на фронт, щоб захищати Україну. 

Львів
лікування
війна в Україні
протезування

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