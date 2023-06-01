Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: УП

После последних ночных ракетных атак в столице Украины городской голова Львова Андрей Садовый анонсировал проверить все коммунальные укрытия в городе.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Вечер открытых укрытий

"Сегодняшний вечер нужно посвятить собственной безопасности. Вечер открытых укрытий, толока, собрания — называйте это как хотите, но нужно быть" , — написал мэр Львова.

Поэтому сегодня во Львове с 18 до 20 часов все укрытия, расположенные в жилых и нежилых помещениях, должны быть открыты.

"Жители должны встретиться, проверить состояние своих хранилищ и еще раз договориться об их работе во время воздушной тревоги. Это касается всех укрытий в городе. Если в вашем доме нет подвала или паркинга - ближайшее хранилище можете найти на карте".

Если с 18 до 20 укрытие закрыто, или есть другие проблемы, жителям советуют обращаться на Горячую линию города по телефону 1580. По всем проблемным точкам пройдет комиссия", — подчеркнул Андрей Садовый.

Напомним, мы ранее писали, что во время ночной атаки на Киев жительница столицы погибла из-за закрытого укрытия. Женщина с ребенком добежала до двери укрытия, но не сумела укрыться от обломков российской ракеты.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.

Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новости.LIVE с места трагедии.